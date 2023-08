Francozinji dvojna krona, Slovenki za 20-erico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska gorska kolesarka Pauline Ferrand Prevot je postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu na prvenstvu v Glasgowu. V gorskokolesarskem centru Glentress je prepričljivo slavila pred rojakinjo Loano Lecomte in Nizozemko Puck Pieterse. Slovenki Tanja Žakelj in Vita Movrin sta zasedli 23. oziroma 32. mesto.

Enaintridesetletna Ferrand Prevot je na letošnjem SP slavila tudi v kratkem krosu, s petim naslovom v olimpijskem pa postala najuspešnejša tekmovalka v zgodovini svetovnih prvenstev. Do danes si je s štirimi zmagami vrh večne lestvice delila z Norvežanko Gunn-Rito Dahle.

Francozinja je bila najboljša na SP še v letih 2015, 2019, 2020 in lani v domačem Les Getsu. V karieri je postala tudi svetovna prvakinja na cestni dirki (2014) in ciklokrosu, manjka ji pravzaprav le še olimpijska zlata kolajna.

Ferrand Prevot je slabo startala in obstala v gneči, nato pa se že takoj po začetku drugega kroga prebila na čelo in se odpeljala najbližji zasledovalki Lecomte. Po sedmih krogih je mlajšo rojakinjo na cilju ugnala za 1:14 minute, do tretjega mesta pa se je v zaključnem delu zadnjega kroga prebila Pieterse (+1:27).

"Čeprav nisem imela najboljšega starta, sem ves čas vedela, da moram peljati v svojem ritmu, saj to najbolje počnem. Počutila sem se v redu, ne ravno super, ves čas pa sem imela pred sabo le en cilj, eno nalogo in jo tudi izpolnila," je po preizkušnji za organizatorje dejala dvakratna zaporedna svetovna prvakinja iz Francije.

Žakljeva 23., Movrinova 32.

Slovenki sta dobro startali in prvi krog sklenili okoli 20. mesta. V drugi polovici preizkušnje sta malce popustili, nekoliko bolje pa je z zahtevnimi krogi v Glentressu opravila 34-letna Žakelj, pridobila precej mest v zadnjih treh krogih ter končala na 23. mestu. Za zmagovalko je zaostala 8:25 minute.

Tanja Žakelj je zasedla 23. mesto. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Movrin je bila dolgo časa ob svoji rojakinji, na koncu pa je 23-letnica preizkušnjo končala na 32. mestu z zaostankom 9:35 minute.

Ob 16.30 bo na sporedu še težko pričakovan olimpijski kros članov. Od Slovencev bo nastopil Rok Naglič, ki pa ne kandidira za visoka mesta. Tam je pričakovati svetovnega prvaka s cestne dirke, Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki lovi zgodovinski prvi trojček naslovov, potem ko je bil februarja še svetovni prvak v ciklokrosu.

Njegovi največji konkurenti bodo Švicarji na čelu z desetkratnim svetovnim prvakom Ninom Schurterjem, olimpijski prvak, Britanec Thomas Pidcock, Francoz Jordan Sarrou in še nekateri drugi. Nastopil bo tudi Slovak Peter Sagan, trikratni svetovni prvak na cesti, ki je kariero začel prav v gorskem kolesarstvu.