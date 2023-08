Gaze in Ferrand Prevot svetovna prvaka v kratkem krosu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novozelandec Samuel Gaze in Francozinja Pauline Ferrand Prevot sta svetovna prvaka v kratkem krosu. Na SP v Glasgowu oziroma Glentressu, kjer potekajo gorskokolesarska tekmovanja, sta v članski konkurenci nastopila dva Slovenca. Vita Movrin je med 40 tekmovalkami zasedla 19. mesto, Rok Naglič pa je bil 39. med 55 kolesarji.

Žensko preizkušnjo je po desetih krogih dobila Pauline Ferrand Prevot in ubranila naslov iz domačega Les Getsa. Štiri sekunde je zaostala Nizozemka Puck Pieterse, tretja pa je bila Britanka Evie Richards z zaostankom devetih sekund.

Dobro se je s tekmicami kosala 23-letna Vita Movrin, ki je na SP debitirala v članski konkurenci. Že po prvem krogu se je prebila do 17. mesta, okoli tega položaja pa zdržala vse do konca. Za zmagovalko je zaostala 1:22 minute.

Sedemindvajsetletni Samuel Gaze je prav tako kot Ferrand Prevot ubranil naslov z lanskega SP. Ciljno črto je prečkal tik pred Francozom Victorjem Koretzkyjem, tretje mesto pa je z dvema sekundama zaostanka zasedel Britanec Thomas Pidcock, sicer olimpijski prvak v olimpijskem krosu iz Tokia 2021.

Edini Slovenec Rok Naglič je po 11 krogih za zmagovalcem zaostal 1:19 minute in zasedel 39. mesto. Dve mesti pred njim je končal Slovak Peter Sagan. Organizatorji svetovnih prvenstev so sicer šele tretjič priredili tekmovanje v kratkem krosu.

Nizozemski as Mathieu van der Poel ni nastopil in se bo posvetil olimpijskemu krosu v soboto. Tam bo lovil doslej v moški konkurenci edinstven trojček naslovov svetovnega prvaka v ciklokrosu, na cestni dirki kolesarstva ter v gorskem kolesarstvu. V ženski konkurenci je to v karieri uspelo prav Francozinji Ferrand Prevot, a ne v istem letu.