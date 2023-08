Zgodovinski dosežek Bujakove, Žigartovo pičila čebela

Na svetovnem prvenstvu v Glasgowu je na 36,2 km dolgi trasi v Stirlingu 26-letna Američanka Chloe Dygert za las - za vsega šest skeund - ugnala Avstralko Grace Brown. Tretja je bila presenetljivo Avstrijka Christina Schweinberger (+1:13). Za Dygertovo je to drugi naslov svetovne prvakinje v kronometru po letu 2019, sicer pa je v Glasgowu Američanka pred tednom dni slavila še na velodromu na 3.000 m.

Američanka je na prvenstvu pred tremi leti na poti do zlate kolajne v kronometru padla in zaradi poškodb noge in treh operacij izgubila skoraj dve leti. Lani je zbolela za virusom Epstein-Barr in imela kasneje še težave s srcem ter posledično tudi operativni poseg. Letos je po dolgem času dirkala normalno in v Glasgowu potrdila vlogo ene izmed favoritinj.

SP v kolesarstvu, vožnja na čas, Stirling (36,2 km):



1. Chloe Dygert (ZDA) 46:59

2. Grace Brown (Avs) +0:06

3. Christina Schweinberger (Avt) +1:13

4. Anna Henderson (VBr) +1:15

5. Juliette Labous (Fra) +1:22

6. Demi Vollering (Niz) +1:28

7. Agnieszka Skalniak-Sojka (Pol) +1:38

8. Amber Leone Neben (ZDA) +1:52

9. Riejanne Markus (Niz) +2:08

10. Georgina Howe (Avs) +2:26

...

12. Eugenia Bujak (Slo) +2:29

29. Urška Žigart (Slo) +4:00

Eugenia Bujak Foto: Guliverimage Eugenia Bujak je z 12. mestom prišla do novega mejnika za slovensko cestno kolesarstvo v vožnji na čas. Pred tem je bila namreč najboljša uvrstitev 13. mesto prav 33-letne Bujak iz Imole 2020. Obenem je s tem dosežkom slovenski ženski ekipi v tej disciplini zagotovila dodatno mesto na olimpijskih igrah v Parizu. To si je namreč zagotovilo 10 najboljših držav v končnem seštevku. Pred slovensko predstavnico je bilo 11 kolesark iz osmih različnih držav. Drugo vozovnico bi Slovenija prejela, če bi ob koncu te sezone na lestvici Ucija zasedla mesto med 25 najboljšimi državami. Trenutno je 20.

"Vedela sem, da sem dobro trenirala. Nisem pa vedela, kaj naj pričakujem, saj nisem dirkala cel mesec. Res sem zelo zadovoljna. Morala sem se umiriti in nekoliko manj dirkati, na višini v Livignu pa sem skušala biti čim več na kolesu. Tudi položaj na kolesu so mi izboljšali, boljši je bil kot kdajkoli prej. Veliko sem bila na kolesu in upala, da bo to pomagalo," je za TV Slovenija dejala 33-letna Bujak.

Druga slovenska predstavnica je imela nekaj več težav. Urško Žigart, sicer državno prvakinjo, je na trasi pičila čebela, zaradi česar je razmišljala celo o odstopu zaradi zatekanja pod čelado. Na koncu je bila 29. z zaostankom 4:00 minute. "Približno sem vedela, na katerih odsekih lahko pridobim in kje bom manj izgubila proti močnejšim tekmovalkam. Veter je bil čisto drugačen kot na treningih, zato smo morali malce preračunavati. Ni pa šlo vse po načrtih, mogoče sem pustila nekje 30 sekund na progi, potem ko me je vmes pičila čebela in sem o tem preveč razmišljala, tudi o odstopu zaradi bolečin in zatekanja," je dejala 26-letna Žigartova.

Kolajne so podelili tudi mladinkam v vožnji na čas. Edina Slovenka Neža Zupanič je bila 37. Za zmagovalko Felicity Wilson-Haffenden iz Avstralije je po 13,4 km zaostala 2:49 minute.