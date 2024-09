28-letna belgijska kolesarka Lotte Kopecky je na svetovnem prvenstvu v Zürichu ubranila naslov svetovne prvakinje v cestnem kolesarstvu. V zelo zahtevnih razmerah (mraz in dež) in 154 kilometrih od Usterja do Züricha je konkurentke ugnala v ciljem sprintu. Srebrno kolajno je osvojila Američanka Chloé Dygert, bron pa Italijanka Elisa Longo Borghini. Nizozemka Demi Vollering, ena od glavnih favoritk za naslov svetovne prvakinje, je v zadnjih metrih popustila in osvojila peto mesto. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart, ki je bila del ubežne skupine in je narekovala tempo na vzponih, je dirko končala na 24. mestu (+4:21).

Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart je del dirke preživela v ubežni skupini in bila do zadnjega kroga z najboljšimi, nato pa so ji pošle moči. Na koncu je osvojila 24. mesto (+4:21). "Res težka dirka. Od samega začetka se je videlo, da bodo razmere res hude. Malo mi je zmanjkalo v nogah. Ko se enkrat ohladiš, ne moreš več tako pritiskati. Nekajkrat sem bila kar blizu. Tisti pobeg me je malo utrudil, po drugi strani pa mi je pomagal, da sem ostala v ospredju z najboljšimi. Tiste finese za konec pa bodo prišle kdaj drugič," je za RTV Slovenija po dirki dejala Žigart. "Ne morem reči, da nisem imela dneva. Ni izgovorov. Sem tam, kamor sodim. Mogoče kakšen kanček moči ali toplote v nogah na tistem klančku ... Dala sem res vse od sebe. Zadnjih 15 kilometrov se sploh ne spomnim. Res težka dirka," je še dodala najboljša slovenska kolesarka.

Na dirki sta nastopili še dve Slovenki, Špela Kern in Urša Pintar, a preizkušnje nista končali.

Zelo nepredvidljivo dogajanje s številnimi napadi in ubežnimi skupinami je najprej zaznamoval napad Nizozemke Demi Vollering, ki je razbila večjo skupino in s sabo 48 km pred koncem odpeljala še okoli deset kolesark. Ob tem napadu je sprva zaostala danes najmočnejša Slovenka Žigart, ki se je skušala z ostalimi kolesarkami prebiti v skupino pred sabo, kar ji je naposled tudi uspelo pred vstopom v zadnji krog.

V najboljšem položaju so bile Nizozemke, ki so imele največ svojih kolesark v ospredju. Na koncu pa so ravno predstavnice najboljše reprezentance ostale praznih rok, potem ko je Vollering zasedla peto mesto. To se je Nizozemski zgodilo prvič po desetih letih.

V sprintu je bila med najboljšo šesterico najmočnejša Kopecky, ki je s tem ubranila naslov prvakinje iz lanskega Glasgowa in svoji državi zagotovila osmo zlato kolajno. Do drugega mesta je prisprintala Dygert, ki je v zadnjem kilometru ujela vodilno skupino. Tretja je bila Longo Borghini, ki ni unovčila samostojnega napada 5,5 km pred koncem.

Zmago posvetila pokojni kolesarki

"Najprej bi izrekla iskreno sožalje staršem in bližnjim umrle Muriel Furrer. Minuta molka pred dirko ob vseh čustvih švicarske ekipe je nekaj, česar si ne želimo videti. To so bili zahtevni trenutki. Ta zmaga je tudi za Muriel," je v prvem odzivu organizatorjem SP odgovorila Kopecky in spomnila na petkovo smrt 18-letne Švicarke s cestne dirke mladink.

Nato je ocenila še današnje dogajanje na razmočenih cestah v okolici Züricha: "To je bila zagotovo zmaga glave. Bil je res nadležen, hladen dan, deževalo je, na spustu pa sem skorajda zmrznila. Skušala sem obdržati mirno glavo, na prvem spustu nisem imela toliko težav kot na daljšem, ko je napadla Demi Vollering. Držala sem se svojega ritma, se pripeljala nazaj, nato pa so se začele miselne igrice. Ostala sem mirna in porabila energijo v pravem trenutku."

Minuta molka za pokojno Muriel Furrer:

V nedeljo bo za konec prvenstva na sporedu še moška cestna dirka, na kateri bo slovenska reprezentanca med najbolj izpostavljenimi z obema zvezdnikoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.

