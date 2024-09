Radi bi izigrali Tadeja Pogačarja

Nizozemski šampion Mathieu van der Poel na takšnih dirkah, kot je svetovno prvenstvo, venomer spada med tiste kolesarje, ki so lahko veliki zmagovalci. Trasa je morda zanj res nekoliko bolj zahtevna, a ima očitno velike načrte, če je dejansko res, da je izgubil nekaj kilogramov, kar mu bo pomagalo pri vožnji navkreber, ki je bo v Zürichu kar nekaj.

"Skupni višinski metri na dolgi trasi bodo terjali davek. Po ogledu proge moram resnično povedati, da nisem med favoriti. A kot branilec naslova želim dati vse od sebe. Jasno je tudi, da mi ne bodo kar pustili se voziti. Imeli me bodo na očeh," pravi Nizozemec.

"Če bomo dejali, da bo Tadej zmagal, potem mu kar izročimo majico."

Osrednja favorita sta na papirju Tadej Pogačar in Remco Evenepoel, ki poudarjata, da jima trasa ustreza, a ob tem van der Poel dodaja: "Če bomo dejali, da bo Tadej zmagal, potem mu kar izročimo majico. Borili se bomo."

Zaveda se, kako močan bo jutri Tadej Pogačar in da mu trasa ustreza. A bo tudi sam dal vse od sebe. Foto: Guliverimage

Na novinarski konferenci v Zürichu je Evenepoel povedal, da sta z Nizozemcem skupaj kolesarila v Španiji in da mu pri vožnji v klanec ni bil povsem konkurenčen. "To je rekel, da mu nisem mogel slediti? Potem se je šalil. Mislim."

Izjemno kakovostno zasedbo bodo imeli Španci, ki bodo imeli v svojih vrstah številne kolesarje, ki so sposobni skočiti in napasti od daleč. Več orožij bodo imeli na voljo, da bodo grenili življenja tekmecem.

"Tadej je top favorit. Eno stopničko višje je od drugih. A ..."

Juan Ayuso, Pello Bilbao, Mikel Landa, Enric Mas, Carlos Rodriguez, Pablo Castrillo, Alex Aranburu in Roger Adria so možje, na katere bodo morali paziti tudi v slovenski izbrani vrsti.

Juan Ayuso poudarja Pogačarjevo kakovost, a ga bodo poskušali Španci presenetiti. Foto: Guliverimage

Ayuso je o moštvenemu kolegu Pogačarju pri UAE Emirates spregovoril z izbranimi besedami: "Tadej je top favorit. Eno stopničko nad drugimi je. A bo moral biti zelo pazljiv, saj bodo vsi dirkali proti njemu. In nadzorovati dirke v takšnih razmerah ni lahko. Njegova ekipa bo morala prevzeti odgovornost pri nadzorovanju dirke. In morda bo trenutek, ko ob sebi ne bo imel več moštvenega kolega. Predvideti moramo vrsto možnosti, da bi dirka ušla izpod nadzora."

Upajo, da bo Tadeju zmanjkalo moči

Jasno mu je, da čakanje do konca za Španijo ni možnost, saj v zaključku ne bodo mogli streti najboljših s Pogačarjem na čelu: "Dobro bomo morali predvidevati in biti v pobegih. In ti begi se morajo začeti daleč od cilja. Zelo težka dirka bo. Kar se je zgodilo na olimpijskih igrah, je primer, ker nismo imeli nog in nismo mogli ničesar narediti. A mislim, da bo nedeljska zgodba drugačna."

Foto: UCI

"Če obstaja fiksen scenarij, bo zanj lažje zmagati. Njegovi moštveni kolegi bodo imeli pomembno vlogo. Mislim, da se bo dirka kmalu odprla in tu bodo naše priložnosti. Morda bo moral Tadej večkrat biti v ospredju in takrat mu bo lahko zmanjkalo moči. Upam, da bom jaz ali kakšen od mojih kolegov zraven. Statistično je nekako jasno, da bodo Pogačar, Remco in van der Poel tam, a moramo sanjati, da bomo na vrhu," o scenarijih razmišlja Ayuso.

"Pogačar je običajno predvidljiv. Ko napade, mu je praktično nemogoče slediti."

Zadnji Španec, ki je osvojil mavrično majico, je bil Alejandro Valverde, ki je zablestel v Inssbrucku leta 2018. Med skritimi aduti iz zdajšnje zasedbe za zlato medaljo bi lahko bil tudi Pello Bilbao. Na VN Montreala je odlično peljal in bil drugi za Pogačarjem: "Proga mi je kot ulita. Samozavesten sem, zlasti po dobrem rezultatu v Montrealu. Tam je bil eden najboljših trenutkov letošnje sezone. Svež sem in pripravljen na 270 kilometrov. Dobro sem pripravljen."

Pello Bilbao se je izkazal na VN Montreala in je prišel na prvenstvo v dobri formi. Foto: Ana Kovač

Tudi sam se je razgovoril o taktiki, ki bi lahko prinesla željan uspeh za njihovo ekipo: "Vse moramo dvigniti na noge že daleč od cilja. Če bomo dopustili Sloveniji, da bo nadzorovala do zaključka, potem bo nemogoče premagati Pogačarja in tudi Rogliča (Primoža Rogliča). V ekipi imamo več orožij za napad. S fanti nismo uigrani, ker med letom ne dirkamo skupaj. Tega se vsi zavedamo. Zato je težko predvideti vse."

Za konec je spregovoril še o prvem favoritu Pogačarju: "Običajno je predvidljiv. Ne napade kot presenečenje. Večkrat celo javno pove, kje bo napadel. In praktično nemogoče mu je slediti. Ob njegovih napadih čutiš superiornost in začneš razmišljati, kaj je naslednja najboljša možnost zate."