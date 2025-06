Zdaj gre zares, Pogačarja, Vingegaarda in Evenepoela čakajo resnejši klanci

Na 77. kriteriju po Dofineji se z današnjo 6. etapo začenja naporen zaključek dirke. Danes bodo na 126,7 kilometra dolgi trasi od Valserhona do Comblouxa na preizkušnji glavni favoriti za skupno zmago, v prvi vrsti Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard in slovenski as Tadej Pogačar. Kolesarje čaka slabih 2.500 višinskih metrov, etapa pa se bo končala s ciljnim vzponom. Evenepoel brani rumeno majico vodilnega, začelo se bo ob 14. uri.

"Biti moramo pripravljeni, saj bo to prvi veliki preizkus v boju, s katerim se bomo soočili v naslednjih treh dneh," je po včerajšnji zadnji sprinterski etapi letošnje Dofineje opozoril vodilni v skupnem seštevku, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Danes brani 16 sekund prednosti pred Dancem Vingegaardom (Visma | Lease a Bike) in 38 sekund pred Pogačarjem (UAE Team Emirates – XRG).

Na sporedu so štirje kategorizirani vzponi, prvi od teh je najlažji, le 800 metrov dolgi Cote de Villy-le-Pelloux z 8,4-odstotnim povprečnim naklonom. To je klanec četrte kategorije, sledi pa veliko daljšemu, a tudi položnejšemu klancu brez kategorije Cercier. Na 60. kilometru etape kolesarje čaka vrh vzpona tretje kategorije, Col des Fleuries (5,6 kilometrov/4,4-odstotni naklon), sledi desetkilometrski spust, spet krajši nekategoriziran klanec, pa spust do 82. kilometra etape, ko je na sporedu najtežji klanec dneva, Cote du Mont-Saxonnex, 5,5 kilometra dolg vzpon prve kategorije z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom.

Kakšnih odločilnih napadov do tedaj še ne gre pričakovati, sledi namreč nekaj spusta, pa nato dolg odsek lažne ravnine (rahlega vzpona) do 118. kilometra etape, ko se bo začel dvojni zaključni test dneva, dva zaporedna klanca druge kategorije, Domancy in Combloux. Prvi je dolg 2,4 kilometra z 8,6-odstotnim povprečnim naklonom, zaključni, 2,7 kilometra dolg vzpon pa ima povprečni naklon 8,2 odstotka.

"Zadnji vzpon je morda največ dvajset minut napora, kar ni nič v primerjavi s tem, kar nas čaka v soboto. Kakorkoli že, zagotovo bo veliko kolesarjev, ki bodo poskušali bežati, zato bo v začetku etape zelo živahno. Potem pa bomo videli, kdo je v odlični formi in kdo ni tako dober," je svoja pričakovanja strnil Evenepoel.

Eden od njegovih tekmecev v zaključku dneva bo zagotovo danski as Vingegaard, ki bi utegnil napasti rumeno majico. "To je morda gorska etapa, ki mi še najmanj ustreza," se je konkretnejšim napovedim v četrtek izmikal kapetan moštva Visma | Lease a Bike, a dodal: "Zanimivo bo." Zanimivo bo videti tudi, kaj bo naredil Tadej Pogačar, ki si je proti največjima tekmecema za skupno zmago na sredinem kronometru privozil nekaj zaostanka.

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.50, kakšnih deset minut kasneje bo šlo zares, v cilju pa najboljše kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.

Povsem mogoče je, da glavni favoriti danes še ne bodo razkrili vseh kart, saj jih kraljevska etapa letošnje dirke čaka v soboto, ko bo na treh klancih ekstra kategorije na sporedu skoraj 4.900 višinskih metrov.

