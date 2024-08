V živo: začenja se s kronometrom na Portugalskem, Roglič starta ob 20.12

Danes se je s posamičnim kronometrom v Lizboni na Portugalskem začela 79. Vuelta. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgroghe) je edini slovenski kolesar na 176-članski startni listi, a 34-letni Zasavec obenem spada tudi v najožji krog favoritov za skupno zmago. Dirko po Španiji je Roglič osvojil trikrat, v letih 2019, 2020 in 2021, danes pa se bo na 12-kilometrsko traso podal ob 20.12.

Dirka po Španiji, 1. etapa v živo: Foto: zajem zaslona Trenutni vrstni red v cilju:

1. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 12:43

2. Victor Campenaerts (Bel/Lotto Dstny) 13:07

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 13:14

4. Darren Rafferty (Irs/EF Education – Easy Post) 13:15

5. Patrick Konrad (Avt/Lidl – Trek) 13:19

... 17:55 – Na progi sta tudi že Italijan Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) in Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), v cilju pa je Jay Vine, ki je postavil fenomenalen čas in se prvi spustil pod 13 minut. Z 12:43 je udobno prevzel vodstvo, traso je prepeljal s 55,4 km/h. 17:48 – Campenaerts je bil v cilju le sedem sekund hitrejši od Masa. Španec je očitno odpeljal izjemen kronometer. 16:43 – S startne rampe se je pognal še Avstralec Jay Vine, eden od adutov moštva UAE Emirates za današnjo zmago. Enric Mas je medtem v cilju prevzel vodstvo s časom 13:07. 16:35 – Na progi je tudi Belgijec Victor Campanaerts (Lotto Dstny), ki bi se danes utegnil vmešati v boj za etapno zmago. Vsekakor bi moral 32-letnik postaviti merodajen čas. 17.32 - Startal je Španec Enric Mas, kapetan moštva Movistar. Start: Ob 17.23 se je na progo podal prvi kolesar, Španec Luis Angel Mate Mardones (Euskatel – Euskadi). 🔥 Stage 1 | Etapa 1 🔥



🚩 Lisboa

🏁 Oeiras

⏰ 16:23 WEST > 19:30 WEST

📏 12 km



79. Dirka po Španiji se začenja s posamično vožnjo na čas, na 12-kilometrski trasi od Lisbone do Oueirasa. Trasa je povsem ravninska, kolesarji bodo morali premagati pičlih 55 višinskih metrov.

Prvi se bo na traso podal Španec Luis Angel Mate Mardones (Euskatel – Euskadi) ob 17.23, Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) pa bo startal 170., ob 20.12.

Slovenski as spada v širši krog favoritov tudi za današnjo etapno zmago, čeprav je trasa uvodnega kronometra prelahka, da bi lahko izkoristil svoje prednosti. Pričakovati je, da bo Roglič malce varčeval z močmi do resnih klancev, ki bodo odločali o zmagovalcu. Vprašanje je tudi, v kakšnem stanju je Slovenec po padcu in poškodbi na letošnji Dirki po Franciji.

Prvi favorit za današnjo zmago je bržčas Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), ki obožuje ravninske kronometre. Na olimpijskih igrah bi lahko končal celo s srebrno medaljo za Remcom Evenepoelom, če ne bi imel težav s kolesom. Kljub tem je le za dve sekundi zgrešil bronasto odličje, to pa je osvojil Belgijec Wout van Aert (Vidma | Lease a Bike), ki danes prav tako spada med favorite.

Tarling ima danes startno številko 130 in se bo s startne rampe pognal ob 19.32, Van Aert pa bo šel na progo kot zadnji 176. ob 20.18.

Z močno zasedbo je na Vuelto prišla ekipa UAE Emirates, ki lahko danes računa na dobre vožnje Britanca Adama Yatesa, Portugalca Joãa Almeida, predvsem pa Američana Brandona McNultyja, ki je na podobnem kronometru zmagal že na letošnji dirki po UAE. Na tistem je bil drugi Avstralec Jay Vine, ki pa se je letos grdo poškodoval pri padcu na aprilski Dirki po Baskiji in se je v tekmovalni pogon vrnil šele v začetku avgusta na Dirki po Burgosu.

Rdečo majico vodilnega na Vuelti bodo poskušali danes napasti še Daniel Martínez, Antonio Tiberi, Mattias Skjelmose, Thymen Arensman, Ben O'Connor, Stefan Küng, Bruno Armirail, Nelson Oliveira, Victor Campenaerts, Efoardo Affini, Mathias Vacek, Mattia Cattaneo, Oier Lazkano, ...

