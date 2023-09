Zanimiv zaključek

Za ogrevanje pred težkimi gorskimi etapami bo torkova kolesarjem prišla še kako prav. Trasa ne bo zahtevna, edini težji del pa bo predstavljal zaključni vzpon na Bejec, dolg 4,8 kilometra.

Foto: A. S. O.

Vse skupaj se bo začelo na plaži Liencres, od koder bo pot kolesarje vodila na dokaj ravninsko območje v Kantabriji. V tem delu se bo zagotovo ustvarila skupina ubežnikov, ki bi lahko šla vse do konca, če v njej ne bo kolesarja, ki bi ogrožal trojček Jumbo-Visme v skupnem seštevku – na prvih treh mestih so namreč vodilni Sepp Kuss, Primož Roglič in Jonas Vingegaard. Zmagovalec Toura je na prost dan dal vedeti, da je imel na začetku Vuelte zdravstvene težave, zaradi katerih je izgubil kar nekaj energije.

"Težave sem imel s trebušno bakterijo. Zdaj me ne bremeni več, vendar sem takrat izgubil kar nekaj energije," je za TV 2 Sport dejal Danec, ki je moral v četrti etapi celo na nekoliko daljši postanek: "Opravil sem t. i. dumoulina (nizozemski kolesar Tom Dumoulin je moral pred leti na Giru zaradi želodčnih težav med etapo na veliko potrebo – in to v v rožnati majici vodilnega, op. a.). To ni bil najbolj ponosen trenutek moje kariere. K sreči sem se moral ustaviti le enkrat in še mirna etapa je bila. Če ne bi bila, bi lahko izgubil mesta v skupni razvrstitvi."

Foto: A. S. O.

Da je počutje zmagovalca zadnjih dveh Tourov spet pravo, smo se lahko prepričali v petek, ko je osvojil etapo. Dnevni uspeh je v dozdajšnjem poteku Vuelte dosegel tudi slovenski šampion Roglič, ki je bil najhitrejši v osmi etapi. V skupnem seštevku ima pred moštvenim kolegom sedem sekund prednosti, za vodilnim Američanom Kussom pa zaostaja minuto in 37 sekund.

Danes naj ne bi bilo sprememb v skupnem seštevku, ampak bo nekakšno ogrevanje pred sredino kraljevsko etapo z izjemno težkim zaključnim vzponom na Angliru.

Tudi torek se bo končal z vožnjo navkreber. Vzpon na Bejes je dolg le 4,8 kilometra, a ne bo lahek, saj je povprečna naklonina 8,8 odstotka. Pričakujemo lahko eksploziven zaključek. Povprečni naklon nekoliko zamegli dejansko sliko težavnosti vzpona, saj se na približno polovici cesta celo nekoliko zravna, težek pa je zaključek, v katerem se naklon poveča na 14 in tudi 15 odstotkov.

Zmagovalca dneva lahko iščemo med ubežniki, saj se ne pričakuje, da bodo v vrstah Jumbo-Visme, ki imajo za zdaj vse pod nadzorom, porabljali preveč energije, da bi jih lovili. Osredotočali se bodo namreč na največje tekmece v boju za skupno zmago. Težko pa verjamemo, da je kdo izmed zadnjih v takšnih zaključkih, kot je današnji, sposoben presenetiti Rogliča, Vingegaarda in vse bolj vročega Kussa.