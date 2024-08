V živo: Ubežniku Van Aert še tretja etapna zmaga, Rogliča še čakamo v cilju

Dirka po Španiji v živo, 10. etapa:



CILJ! Pacherju je bilo že 100 metrov pred ciljem jasno, da je Van Aert močnejši. Tretja etapna zmaga na Vuelti za člana Visme.



3 km do cilja: Van Aert in Pacher se bosta udarila za etapno zmago. Za Van Aerta bi bila to tretja etapna na letošnji Vuelti, za Pacherja pa sploh prva na grand tourih.



8 km do cilja: Van Aert in Pacher sta že dobro minuto pred Solerjem in Lecerfom ter dobrih pet pred Rogličem z glavnino. Še zadnji kilometri spusta do Atlantika. Etapa se končuje v mestu Baiona, nedaleč od Viga, torej v pokrajini Galicija, tik nad špansko-portugalsko mejo.



Še 15 km do cilja: S skoraj petimi minutami zaostanka za vodilno dvojico (4,5 kilometra za njima) je glavnina prišla na zadnji gorski cilj etape.



20 km do cilja: Van Aert je dobil vzpon na Mougas, tik pred Pacherjem, in ima zdaj tako kot Adam Yates 22 točk na prvem mestu seštevka letečih ciljev. Soler in Lecerf prihajata čez gorski cilj dobre pol minute za njima.

🇧🇪 @WoutvanAert & 🇫🇷 @QuentinPacher



Our leaders crest the final climb of the day... but who will take the stage? 🏆



Los dos ciclistas en cabeza de carrera coronar el último puerto del día. 👀 ¿Quién será capaz de ganar la etapa?#LaVuelta24 | @loterias_es pic.twitter.com/fE12N82dhK — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2024

22 km do cilja: Strmina je popustila, še dober kilometer do vrha. Skupina z okoli 20 kolesarji, z vsemi najboljšimi v skupnem seštevku, je štiri minute in 40 sekund za vodilno dvojico. Nihče od kandidatov za skupno zmago ne napada.



25 km do cilja: Pet kilometrov do vrha klanca. Van Aert in Pacher (še brez etapne zmage na dirkah grand toura) sta eno uro oziroma 34 minut za najboljšimi v skupnem seštevku, zato glavnina, ki se je raztegnila, ne odgovarja in jima bo očitno pustila dvoboj za etapno zmago.



28 km do cilja: Van Aert in Pacher sta po tretjini zadnjega klanca na prvih dveh mestih, Soler in Lecerf zaostajata pol minute, Hollmann je povsem omagal. Glavnina je pet minut za vodilno dvojico.

38 km do cilja: Za novih pet točk je bil prvi na Alto de Mabia Wout van Aert, Soler drugi in Hollmann tretji. Ubežniki so pet minut in pol pred glavnino. Sledi še najtežji vzpon dneva, prve kategorije, na Alto de Mougas, za njim pa še 20 km spusta do cilja. Ubežnikom bi lahko uspelo.



42 km do cilja: Na vzponu druge kategorije na Alto de Mabia prvi odpadajo iz glavnine, Soler pa se komaj še drži skupinice ubežnikov.



56 km do cilja: Prvi na Alto de Livachan je bil William Lecerf, drugi Van Aert in tretji Hollmann, glavnina je na vrh prišla slabih šest minut za njimi.

🇧🇪 Lecerf - @soudalquickstep is first over the top of Alto de Vilachán 👀 the gap is still more than 6 minutes for the break of 5️⃣...



🇧🇪 @LecerfJunior es el 1º en coronar el Alto de Vilachán. 👀 Con más de 6 minutos de ventaja los 5⃣ escapados tienen todo a favor para jugarse… pic.twitter.com/oB3fWeFso6 — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2024

61 km do cilja: So na prvem od treh zaključnih vzponov dneva. Skupaj bodo premagali 3.074 višinskih metrov, 1.545 jih je že za njimi. Sredi vzpona na Alto de Vilachan ubežniki ne popuščajo, so več kot šest minut pred glavnino.







80 km do cilja: Ubežniki z Van Eartom in Solerjem imajo že več kot tri minute prednosti pred glavnino, vmes je z zaostankom minute in 40 sekund Alessandro de Marchi, ki skuša sam ujeti ubežno peterico.



94 km do cilja: Peterica ubežnikov ima 37 sekund prednosti pred glavnino, kjer smo videli še nekaj neuspešnih poskusov napada. Do naslednjega klanca imajo še 30 kilometrov.



114 km do cilja: Trojica na čelu dirke je po 46 kilometrih vožnje dobila družbo. Pridružila sta se jima Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck) in Quentin Pacher (Groupama-FDJ).

117 km do cilja: Trojica na čelu dirke (Soler, Van Aert in Lecerf Jr.) je že opravila s spustom in ima 12 sekund prednosti pred glavnino.

134 km do cilja: Nov poskus pobega. Marc Soler (UAE), Wout Van Aert (Visma) in Villiam Lecerf Junior so si tik pred vrhom prvega vzpona dneva nabrali nekaj sekund prednosti pred glavnino. Van Aert je prvi prečkal gorski cilj na Alto de Fonfria in pobral pet točk.



140 km do cilja: Po 20 kilometrih in prizadevanjih za pobeg se je v ospredju oblikovala skupina kolesarjev, ki so na prvem vzponu dneva na Alto de Fonfria uspeli pridobiti nekaj prednosti pred glavnino, a ne za dolgo. Prisotnost španskega kolesarja Cristiana Rodrigueza (Arkéa - B&B Hotels), ki je v skupni razvrstitvi na 12. mestu in za rdečo majico zaostaja samo 7:13 minute, je bila za glavnino nesprejemljiva, zato so se potrudili, da ubežnike ujamejo. Spet gre vse od začetka.

⚡After 20km, and on the climb to Alto de Fonfría we have our first large group out front... with several dangerous riders for the GC 👀



💥 Tras 20 km de etapa y en la subida al Alto de Fonfría se forma un grupo numeroso con gente peligrosa para la CG. #LaVuelta24 pic.twitter.com/kkAcG6Akua — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2024

13.42 - Uradni začetek 10. etape! Kmalu po zamahu startne zastavice so se začeli poskusi pobega. Poskusila sta tudi Američan Brandon McNulty (UAE Emirates), zmagovalec uvodnega kronometra in prvi nosilec rdeče majice na letošnji Vuelti, in njegov moštveni kolega Jai Vine, a je bil poskus hitro nevtraliziran.



13.30 - Kolesarji so se podali na pet kilometrov dolgo zaprto vožnjo, kmalu bo šlo zares.

Stage 🔟 … Let’s go! The riders are rolling for the neutral start… 🔥



➡ ¡La etapa 🔟 está en marcha! Por delante 160 kilómetros.



❤️👋 𝙋𝙊𝙉𝙏𝙀𝘼𝙍𝙀𝘼𝙎#LaVuelta24 pic.twitter.com/NjkIpxfehy — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2024

13.00 - Pozdravljeni, ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva! Še pred začetkom 10. etape iz ​​Španije (start ob 13.42) prihajajo nove novice o odstopih zaradi covida-19. Okužba je tokrat preprečila nadaljevanje dirke Belgijcu v dresu Ineos Grenadiers Laurensu De Plusu, ki bi moral biti pomemben pomočnik Carlosu Rodríguezu na tej dirki, in Kolumbijcu Haroldu Martin Lopezu iz ekipe Astana Qazaqstan. Zaradi posledic padca v 6. etapi je Vuelto končal tudi Kobe Goossens iz ekipe Intermarché-Wanty. To je že 16. odstop z letošnje Vuelte, ki je izjemno nepredvidljiva in naporna zaradi terena in ekstremnih temperatur.

Laurens De Plus won’t start stage 10 of #LaVuelta24. Laurens reported feeling unwell this morning and he’s subsequently tested positive for a Covid 19 infection.



Wishing you a speedy recovery Laurens. pic.twitter.com/jcE15Qh8KV — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 27, 2024