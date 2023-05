Za konec še parada šampionov z Rogličem v glavni vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z 21. etapo se v Rimu končuje 106. Dirka po Italiji. Za Slovenijo je bil letošnji Giro zgodovinski, skupno zmago slavi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je včeraj zmagal na brutalnem in odločilnem gorskem kronometru na Svetih Višarjah. V rožnati majici bo le še zapeljal v cilj 126 kilometrov dolge zadnje etape, se z moštvenimi kolegi nastavljal fotografom, predvsem pa pazil, da se mu ne zgodi kakšna nevšečnost, zaradi katere bi odstopil z dirke. Le tako bi namreč ostal brez veličastne zmage.

V zadnjih etapah velikih tritedenskih dirk boja za skupno zmago praviloma ni več, stvari so odločene, na letošnjem Giru so tako znani tudi že vsi končni nosilci majic. Najprestižnejšo, rožnato, je osvojil slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki je včeraj na Višarjah spisal zgodovino, v modri najboljšega hribolazca bo dirko končal Francoz Thibaut Pinot (Griupama – FDJ), v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki pa Joao Almeida (UAE Emirates). Mladi Portugalec bo na koncu stopil tudi na oder za zmagovalce z Rogličem in Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

Ciklamna majica najboljšega sprinterja na dirki pripada Italijanu Jonathanu Milanu (Bahrain – Victorious), a prav sprinterji bodo danes še zadnjič na letošnjem Giru resno dirkali. Udarili se bodo za prestižno etapno zmago na aveniji Fori Imperiali v središču italijanske prestolnice.

Foto: zajem zaslona

Kolesarje danes čaka le 126 kilometrov dolga ravninska etapa, v drugem delu sestavljena iz petih krogov po središču večnega mesta, kjer se bodo vozili mimo zgodovinskih znamenitosti. Začela se bo ob 15.30, kolesarje pa v cilju pričakujejo dobre tri ure kasneje.

Roglič je zmagal z vsega 14 sekundami prednosti, kar je četrta najmanjša razlika v zgodovini Gira. Najmanjša je bila leta 1948, ko je Italijan Fiorenzo Megni svojega rojaka Ezia Cecchija prehitel za 11 sekund. Sloviti Belgijec Eddy Merckx je leta 1974 slavil za 12 sekund, Megni pa leta 1955 za 13 sekund.

Skupni vrstni red po 20. etapah Gira: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 82;40:36

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:14

3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 1:15

4. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) 4:40

5. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 5:43

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 6:05

7. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AIUla) 7:30

8. Andreas Leknessund (Nor/DSM) 7:31

9. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) 7:46

10. Laurens de Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 9:08

…

Preberite še: