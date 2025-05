Tarling po zmagi na kronometru pod stresom: Roglič me je prestrašil

Eden najboljših kronometristov v karavani, Joshua Tarling, je v 2. etapi Gira d’Italia le dočakal svojo prvo zmago na etapah Grand Toura. V izjemno izenačenem boju je za las ugnal Primoža Rogliča in s tem spisal tudi zgodovino – postal je najmlajši kolesar v zgodovini Gira, ki mu je uspelo zmagati v posamični vožnji na čas.

"Ne morem verjeti, tako sem srečen," je po zmagi z nasmehom povedal 21-letni Valižan iz ekipe INEOS Grenadiers.

Primož Roglič se je veselil rožnate majice vodilnega na Giru. Foto: Ana Kovač

Ker je v prvi etapi izgubil nekaj časa, je Tarling štartal precej prej kot preostali favoriti, kar je pomenilo dolgo in živčno čakanje na vročem stolu, potem ko je postavil najvišjo letvico: "Lepo je bilo, a tega ne bi več rad ponovil. Bil je dolg dan za 13 kilometrov. Bal sem se vseh favoritov. Wouta van Aerta, Madsa Pedersena in Primoža Rogliča. Primož me je sploh prestrašil. Stresno je bilo. Stresen dan je bil."

ONE SECOND SEPARATES THEM ‼️



Josh Tarling holds onto his time-trial lead despite a MEGA ride from Primoz Roglic 😱 pic.twitter.com/wuEnMBSuuV