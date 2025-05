Primožu Rogliču pošilja opozorilo

"Ne morem biti razočaran," je v intervjuju po etapi z nasmeškom povedal danski kolesar Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je letel v rožnati majici vodilnega, ki si jo je prislužil prvi dan z zmago v šprintu, v katerem je premagal Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike).

Do zdaj je na Giru nosil "le" vijoličasto majico (maglia ciclamino), ki jo ima zdaj spet na sebi, zato je v soboto še posebej užival na 13-kilometrskem kronometru, ki ga je odpeljal odlično. Za le 12 sekund je zaostal za zmagovalcem Joshuo Tarlingom in 11 za Primožem Rogličem. In ker je imel zaradi desetih bonifikacijskih sekund po petkovem dnevu prednost pred slovenskim šampionom, je to pomenilo, da je bil za sekundo prekratek, da bi se zadržal na vodilnem položaju.

"Nimam izgovorov"

"Bil je dober kronometer, a Primož je bil za sekundo hitrejši. Škoda, a tako pač je. Majica je še vedno dosegljiva in danes bomo kot ekipa naredili vse, da jo dobimo nazaj. Zame je šlo vse idealno. Nimam izgovorov. Enostavno so bili drugi boljši. Odpeljal sem popoln kronometer, a me je premagal boljši. Žal mi je, ker je manjkala le ena sekunda, a to je pač kolesarstvo."

Foto: Reuters

Na vprašanje, ali je dobil kakšne dodatne moči, ker je nosil rožnato majico najboljšega, je bil iskren: "Ne glede na to, ali imaš rožnato majico ali ne, 13 kilometrov dolg kronometer boli. Majica ti ne da kril. Danes nisem imel dovolj velikih. A še vedno je čast nositi takšno majico in mislim, da sem jo počastil, kolikor sem lahko. Danes gremo znova v boj."

"Primož lahko uživa še danes"

Ob koncu je priznal, da je bila proga nekoliko bolj pisana na kožo slovenskemu asu, a v isti sapi pošilja članu Red Bull - BORA - hansgrohe sporočilo pred današnjim dnevom, ko bodo kolesarji peljali še zadnjo etapo na albanskih tleh. Pred njimi je 160 kilometrov dolga etapa, ki bo zajemala vzpone za 2.800 višinskih metrov. Osrednji bo druge kategorije (10,7 km, 7,4 %) in bo prišel na vrsto 40 kilometrov pred ciljem.

Primožu bo skušal že danes vzeti nazaj rožnato majico. Foto: Ana Kovač

"Primož ima na takih klancih prednost. Je eden najboljših hribolazcev na svetu, jaz pa sem malo težji. Poleg tega je olimpijski prvak v kronometru," se je najprej še dotaknil trase na sobotnem kronometru, ki je imela na sredini rahel vzpon, nato pa poslal Rogliču opozorilo: "Primož je odpeljal popolno. Čestitam. Lahko uživa v majici do naslednje etape ... potem pa upam, da jo spet oblečem jaz."

