Najprej spomin na žrtve Köbenhavna, nato priložnost za Mohoriča

109. Tour se danes po prvem dnevu premora nadaljuje v Franciji s 171,5 kilometra dolgo etapo od Dunkerqa do Calaisa. Po treh spektakularnih dneh na Danskem se tako dirka vrača v domovino, a se bodo pred začetkom (13.15) kolesarji spomnili na žrtve nedeljskega pokola v Köbenhavnu. Današnja etapa se bo tako začela z enominutnim aplavzom glavnine in organizatorjev. Vsi danski kolesarji bodo v prvi vrsti, so danes sporočili prireditelji.

V nedeljo je moški v nakupovalnem središču v Köbenhavnu ustrelil več ljudi, trije so umrli, med ranjenimi pa so trije v kritičnem stanju. Policisti so kot domnevnega storilca v ponedeljek prijeli 22-letnega Danca in mu odredili pridržanje na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Tiskovno in organizacijsko središče dirke Tour de France za uvod letošnje pentlje v danski prestolnici je bilo tik ob prizorišču napada.

Priložnost za Mohoriča?

Kolesarji se bodo ob 13.15 v Dunkerqueu podali na zaprto vožnjo, ob 13.30 se bo četrta etapa letošnje francoske pentlje začela tudi zares. Kolesarje čaka razgibana, 171,5 kilometrov dolga trasa, na kateri je šest kategoriziranih klancev, vsi so četrte kategorije, a veliko bolj resni, kot so bili tisti na Danskem.

Foto: zajem zaslona

Nosilec pikčaste majice, Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education EasyPost), potrebuje le eno točko, da ubrani vodilno mesto v razvrstitvi najboljših hribolazcev na dirki, rumeno majico tudi danes brani Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), belo naš Tadej Pogačar (UAE Emiates), zeleno pa nosi Nizozemec Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinly) namesto van Aerta.

Tudi danes bi se utegnili za etapno zmago spopasti sprinterski asi, a ker je trasa vendarle nekoliko zahtevnejša, bi jim lahko z daljšim napadom načrte prekrižal kakšen od specialistov za klasične dirke. Morda danes mišice pokažejo tudi v moštvu Bahrain Victorious, Matej Mohorič je vsekakor nadvse primeren kandidat za današnjo zmago.

Kolesarje v cilju v Calaisu pričakujejo enkrat med 17.14 in 17.35.

Nosilci majic: Rumena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

Zelena: Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl)

Pikčasta: Magnus Cort Nielsen (Dan/EF Education EasyPost)

Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) Skupni vrstni red po treh etapah: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 9;01:17

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:07

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:14

4. Mads Pedersen (Dan/Trek - Segafredo) 0:18

5. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin - Deceuninck) 0:20

6. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:22

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:23

8. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 0:30

9. Stefan Küng (Švi/Groupama FDJ) isti čas

10. Thomas Pidcock (Vbr/Ineos Grenadiers) 0:31

…

65. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:29

114. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco) 2:04

149. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 3:44

...

Foto: zajem zaslona

Preberite še: