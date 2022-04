Pogačar in Mohorič v boj s tlakovci in močno konkurenco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes malo po 10. uri se bo v Antwerpnu v Belgiji začela že 106. izvedba klasične Dirke po Flandriji. Kolesarske ase čaka 272,5 kilometra dolga zahtevna pot s številnimi zahrbtnimi tlakovanimi odseki do Oudenaardeja, kamor bodo najboljši prispeli okoli 17. ure. Slovenska aduta na dirki sta Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Slovenske barve bosta na drugem kolesarskem spomeniku sezone – najstarejše in najprestižnejše enodnevne dirke v koledarju svetovne serije, poleg Flandrije še Milano–San Remo, Liege–Bastogne–Liege, Pariz–Roubaix in Dirka po Lombardiji – branila še Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco).

Favoriti za zmago so Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix), Kasper Asgreen (QuickStep Alpha Vinyl), Tiejs Benoot (Jumbo-Visma), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Michael Matthews (BikeEkchange-Jayco), Victor Campenaerts (Lotto Soudal), Jasper Stuyven (Trek Segafredo) … Lansko zmago brani Danes Asgreen, van der Poel je zmagal leta 2020.

Vremenoslovci napovedujejo nizke temperature, v času starta le malo nad lediščem, ko karavana prispe v Ardene, pa naj bi se pokazalo nekaj sonca, ozračje pa naj bi se ogrelo do osem stopinj Celzija.

Nekoliko toplejše razmere bodo imele kolesarke, ki bodo z deveto izvedbo ženske Flandrije (158,6-kilometrsko dirko s startom in ciljem v Oudenaardeju) začele nekoliko kasneje. Na startu bosta dve Slovenki, Eugenija Bujak (UAE Team ADQ) in Špela Kern (Massi – Tactic Women Team). Lansko zmago brani nizozemska šampionka Annemiek Van Vleuten (Movistar), Bujakova pa bo pomagala ekipni kolegici Italijanki Marti Bastinelli, zmagovalki te dirke leta 2019.

