Bo ranjeni Primož Roglič zmogel napore četrte etape?

Na 63. Dirki po Baskiji je danes čas za četrto etapo, 159 kilometrov dolgo preizkušnjo od Extarri Aranatza do Legutie. Profil je podoben včerajšnji etapi, v zaključku katere je grdo padel slovenski šampion Primož Roglič (BORA - hansgrohe). Zasavec je obtolčen in opraskan po desni strani telesa prišel v cilj in tudi ubranil rumeno majico vodilnega na dirki, vprašanje pa je, kako se bo počutil danes.