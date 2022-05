De Gendtu sprint v Neaplju, Lopez ostaja varno v vodstvu

🔻 LAST KM / STAGE 8⃣



🧊It's all a matter of head and cold blood. Watch the last KM now!



🧊Tutta questione di testa e sangue freddo. Ultimo KM!



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/vfVKqehMOH — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2022

"Zaradi takih trenutkov vztrajam v kolesarstvu. Že pred etapo sem menil, da bi mi lahko ustrezala za beg, ves čas je šlo gor in dol, v taki etapi je težko zapolniti vrzel. A ko se je po številnih napadih izoblikovala skupina, nisem verjel, da bi lahko zmagal. V skupini so bili Mathieu van der Pool, pa Diego Ulissi in še nekaj močnih kolesarjev, ki jih je težko premagati. Po napadu danes izredno agresivnega van der Poola sem tudi zaostal, a se pozneje priključil najboljšim. Res neverjetno," je po etapi, ki je bila pisana na kožo specialistom za enodnevne preizkušnje, bila je razgibana, a brez daljših zahtevnejših vzponov, dejal zmagovalec, ki še pred 14 dnevi ni verjel, da bi bil lahko v igri za kakšno etapno zmago.

"Do same dirke sem bil v zelo slabi formi. A v tem tednu se je pripravljenost izboljšala, seveda pa ne smem pozabiti tudi na moštvene kolege. Danes so mi veliko pomagali, v zaključku pa smo imeli tudi številčno premoč," kot je običajno se tudi zmagovalec tokrat ni pozabil zahvaliti ekipnim kolegom.

V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki je na današnji etapi ubranil napad drugouvrščenega Nemca Lennarda Kämne in zadržal 38 sekund prednosti. V cilj je prišel v glavnini, ki je zaostala tri minute in 33 sekund. Pred njo je bilo 16 kolesarjev.

Domen Novak, pomočnik kapetanov ekipe Bahrain-Victoriousa, je po zelo dobrem dosežku v sedmi etapi, tokrat spet zaostal in v cilj prišel kot 106. (+8:42). V skupnem seštevku je izgubil pet mest in je zdaj na 66. mestu (+31:58).

Jutri kolesarje čaka izjemno zahtevna gorska etapa. Začela se bo v Isernii in končala s ciljnim vzponom na Blockhaus. V 191 kilometrih kolesarje čaka pet kategoriziranih klancev,. za začetek en tretje in dva druge kategorije, za konec dva prvem Passo Lanciano ter Blockhaus.

Dirka po Italiji, izidi 8. etape: 1. Thomas De Gendt Bel/Lotto Soudal) 3;32:53

2. Davide Gabburo (Ita/Bardiani)

3. Jorge Arcas (Špa/Movistar) isti čas

4. Harm Vanhoucke (Bel/Lotto Soudal) + 0:04

5. Biniam Girmay (Eri/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:15

6. Mauro Schmid (Švi/Quick-Step Alpha Vinyl)

7. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix) isti čas

8. Wout Poels (Bel/Bahrain Victorious) 0:33

9. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) isti čas

10. Fabio Felline (Ita/Astana Qazaqstan) 2:56

...

106. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 8:42 Skupni vrstni red: 1. Juan Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 32;15:31

2. Lennard Kämna (NemR/Bora-hansgrohe + 0:38

3. Rein Taaramae (Est/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:58

4. Simon Yates (VBr/BikeExchange-Jayco) 1:42

5. Mauri Vansevenant (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 1:47

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora/Hansgrohe) 1:55

7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 1:58

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 2:00

9. Richie Porte (Avs/Ineos/Grenadiers) 2:04

10. Romain Bardet (Fra/DSM) 2:06

...

66. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) 31:58

