Rogličev moštveni kolega do druge zmage v karieri, Novak med prvimi v glavnini

Za 28-letnega Nizozemca je to šele druga zmaga v karieri, prvo je zabeležil leta 2017 na dirki Criterium du Dauphine.

Solidno je v etapi od Diamanteja do Potenze, ki je bila dolga 196 kilometrov in je vsebovala štiri gorske cilje, enega prve, dva druge in enega tretje kategorije, kolesaril tudi edini slovenski kolesar Domen Novak (Bahrain Victorious), na cilj je prišel med prvimi v glavnini. Ta je zaostala dve minuti in 59 sekund, zasedel pa je 20. mesto.

Domen Novak je bil 20. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki ima 38 sekund prednosti pred Lennardom Kämno.