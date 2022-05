Legenda napovedala slovo: To je moj zadnji Giro, moja zadnja sezona

Peta etapa letošnje Dirke po Italiji se je končala v Messini na Siciliji, v rojstnem kraju italijanske kolesarske legende Vincenza Nibalija. Ta je priložnost izkoristil, da je potrdil tisto, o čemer se je ugibalo že nekaj časa. "To je moj zadnji Giro, to je moja zadnja sezona," je povedal 37-letnik z vzdevkom "Morski pes iz Messine".

"To je bil težak dan zame in za mojo družino, dolgo sem čakal na to etapo," je novinarjem v Messini razlagal čustveni italijanski as, ki je oznanilo o koncu imenitne kariere načrtoval prav na ta dan. "Zelo čustveno se je bilo pripeljati v Messino, moj dom, k moji družini in prijateljem. To je moje mesto, tukaj sem začel trenirati kolesarstvo in tekmovati, zato sem prav tu želel sporočiti, da je to moj zadnji Giro in moje zadnje leto," je še dodal.

Nibali se po 18 sezonah med kolesarskimi profesionalci poslavlja kot legenda, zmagal je na vseh treh tritedenskih dirkah, dvakrat na Giru (2013 in 2016), po enkrat pa na Touru (2014) in Vuelti (2010). Dvakrat je dobil Dirko po Lombardiji (2015, 2017), enkrat Milano - San Remo (2018), leta 2010 pa je slavil zmago tudi pri nas, na dirki Po Sloveniji.

V profesionalni karieri je vozil za moštva Fassa Bortolo, Liquigas, Astana, Bahrain-Merida, Trek Segafredo in letos spet za Astana Qazaqstan Team.

"Čas je za konec kariere. Dolgo in trdo sem delal, ampak ta sezona je moja zadnja," je še povedal kolesarski veteran, ki je v karieri zbral 54 zmag, do konca te sezone pa ima v programu še Dirko po Franciji in Il Lombardio.

Preberite še: