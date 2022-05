Polom Dumoulina na Giru: Ne vem, kaj se je zgodilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski kolesarski zvezdnik Tom Dumoulin, kolega našega asa Primoža Rogliča pri moštvu Jumbo-Visma, je na prvi gorski etapi na letošnji Dirki po Italiji doživel pravi polom. V etapi, s ciljem na Etni, je za preostalimi favoriti za skupno zmago zaostal skoraj devet minut in tako že po četrti etapi izgubil vse možnosti za ponovitev uspeha iz leta 2017.

31-letni Tom Dumoulin je na letošnji Giro odšel z visokimi cilji, rožnato pentljo je namreč že dobil leta 2017, a danes so se na Etni njegove sanje o ponovitvi uspeha spremenile v prah. Za največjimi favoriti za skupno zmago je zaostal skoraj devet minut, za zmagovalcem etape, Nemcem Lennardom Kämno devet minut in deset sekund, kar je bilo dovolj za skromno 53. mesto. "Preprosto se ne počutim dobro," je dejal po usodnem dnevu.

Dumoulin je bil po etapi popolnoma obupan. "Garal sem, da sem na to dirko prišel v najboljši mogoči formi. Zdaj pa … Ja, tako je," je s sklonjeno glavo razlagal novinarjem na Giru. Te je zanimalo, zakaj ga je zmanjkalo na sicer težkem zaključnem vzponu na Etno. Je bila kriva poškodba, bolezen …? "Ne vem, z mano je vse OK, enostavno nisem imel pravih nog,. Ne vem, zakaj, ampak tako pač je," je odgovarjal.

"Garal sem, da sem na to dirko prišel v najboljši mogoči formi. Zdaj pa … Ja, tako je." Foto: Guliverimage

Po veliki zmagi leta 2017, tistega leta je postal tudi svetovni prvak v vožnji na čas na prvenstvu na Norveškem, se ni več približal zmagoviti formi, zadnjo veliko dirko pred letošnjim Girom je vozil pred dvema letoma, vsem si je vzel tudi več kot pol leta premora, zaradi izčrpanosti in prenasičenosti, letos je želel na rožnati pentlji spet priti med najboljše. Po kronometru v drugi etapi, ko je bil sicer nekoliko razočaran s tretjim mestom – zaostal je za Simonom Yatesom (BikeExchange) in Mathieuom van der Poelom (Alpecin Fenix) -, je bil v skupnem seštevku tretji, 16 sekund za vodilnim Nizozemcem, to mesto pa je zadržal tudi včeraj na zadnji etapi na Madžarskem, a danes, ko je Giro prišel v Italijo, je zanj dirke bolj ali manj konec.

Jumbo-Visma zdaj nima več kolesarja med najboljšo deseterico, njen najboljši član je Gijs Leemereize na 28. mestu, ta ima za vodilnim Špancem Juanom Pedrom Lopezom (Trek Segafredo) štiri minute in šest sekund zaostanka.

Preberite še: