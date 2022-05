Novomeščani s Kristijanom Korenom na Madžarsko: Konkurenca bo izjemna!

Novomeški kolesarski klub Adria Mobil bo v sredo začel eno najtežjih dirk v svojem koledarju sezone, Dirko po Madžarki (Tour de Hongrie). Na petdnevni dirki prve kategorije bo nastopilo tudi enajst ekip World Toura, na startu bodo zmagovalec Gira, pa etapni zmagovalci Toura, Gira in Vuelte, olimpijski, svetovni, evropski in državni prvaki. "Konkurenca bo izjemna," pravijo Novomeščani.

Jutri se bo torej 132 kolesarjev iz 22 ekip, ki prihajajo iz petih celin in 30 držav, podalo na 905 kilometrov dolgo dirko, s 6477 metri višinske razlike. Za ekipo Adria Mobil bodo nastopili Kristjan Hočevar, Gal Glivar, David Per, Tilen Finkšt, Viktor Filutás in Kristijan Koren, ki se je kot okrepitev novomeški ekipi pridružil pred odhodom na Madžarsko.

Poleg enajstih ekip World Toura, bo dirkalo še osem moštev Pro Toura, dve kontinentalni ekipi in reprezentanca Madžarske. V karavani bodo Britanec Tao Geoghegan Hart, Italijan Elia Viviani (Ineos Grenadiers), Nizozemca Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in Dylan Groenewegen (Team BikeExchange Jayco) ter druga svetovno znana imena kolesarskega športa. V ekipi Groenewegna bo nastopil tudi Luka Mezgec, tako da bo na dirki šest Slovencev.

Foto: zajem zaslona

"Konkurenca bo res neverjetna a si kljub temu močno želimo dobrih rezultatov in se predstaviti v najboljši luči. Dirko poznamo, vemo kakšna je, profili posameznih etap so približno takšni kot minula leta. Zadnja, gorska etapa je po navadi odločila o skupnem zmagovalcu. Je pa tudi že prej nekaj razgibanih etap, tako da zna biti zanimivo in bo lahko tudi kakšno presenečenje. Naša ekipa bo dirkala napadalno, poskušali bomo biti v kakšnem zanimivem begu, v zadnji, kraljevski etapi računamo na dobro uvrstitev Hočevarja in Glivarja. S svojimi izkušnjami lahko k dobremu rezultatu pripomore tudi Koren, za katerega se ve iz kakšnega testa je. Čeprav nekaj časa ni dirkal, je dobro treniral," je razmišljal Marko Kump, športni direktor ekipe Adria Mobil.

Spored dirke: 1. etapa: sreda, 11. maj 2022, Csákvár–Székesfehérvár (198 km) 2. etapa: četrtek, 12. maj 2022, Karcag–Hajdúszoboszló (192 km) 3. etapa: petek, 13. maj 2022, Sárospatak–Nyíregyháza (154 km) 4. etapa: sobota, 14. maj 2022, Kazincbarcika–Kazincbarcika (177 km) 5. etapa: nedelja, 15. maj 2022, Miskolc–Gyöngyös-Kékestető (184 km)

