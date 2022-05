Nemec prvi na Etni, Španec nov vodilni na Giru, odstop "Supermana"

Kmalu po startu prve italijanske etape Gira – prve tri so potekale na Madžarskem – je prišlo do padca v glavnini, na tleh sta se med drugim znašla tudi Lopez in Simon Yates, Britanec, ki v skupni razvrstitvi po treh etapah zasedal drugo mesto. Lopez je kmalu po tem zaradi bolečin v kolku odstopil.

Nato je prišlo še do enega padca, ki ga je zakrivil motorist. Zadel je v ogrado ob cesti, padel in spodnesel številne kolesarje.

It's been a nervous start to the day at the #Giro, with a motorbike involved in an early crash at the rear of the peloton.#giroditalia pic.twitter.com/RdcFkDmWYT — GCN Racing (@GcnRacing) May 10, 2022

Večji del 172 kilometrov dolge etape s ciljem na znamenitem vulkanu Etna je bežala močna skupina štirinajstih kolesarjev, ki je imela pred glavnino tudi skoraj 12 minut prednosti, a končni obračun se je zgodil na ciljnem vzponu na 1.892 metrov visoko Etno (22,9 kilometra pri povprečnem naklonu šest odstotkov).

Na tem je napadel Španec Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo), do zaključka mu je uspel slediti le Nemec Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) in ga 2,7 kilometra pred ciljem tudi ujel, a v igri je bila več kot etapna zmaga, Lopez je napadal tudi skupno vodstvo na dirki. Lopez in Kämna sta sodelovala do cilja, približeval se jima je še Estonec Rein Taaramäe (Intermarche Wanty Gobert Materiaux) s kakšne pol minute zaostanka, medtem ko je glavnina zaostajala za tri minute in pol.

Lennard Kämna je na koncu zaradi napake Španca v zadnjem ovinku osvojil etapo, 24-letni Lopez se je potolažil s skupnim vodstvom na dirki. Tretje mesto je zasedel Taaramäe. Edini Slovenec na dirki, Domen Novak (Bahrain Victorious), je bil danes 85., za zmagovalcem je zaostal 16 minut in 35 sekund.

V skupnem seštevku ima Lopez zdaj 39 sekund prednosti pred Kämno, 58 sekund zaostaja Taraamäe in 1:42 minute Britanec Simon Yates. Novak (+ 22:15) je napredoval na 93. mesto v skupnem seštevku.

V sredo kolesarje čaka 174 kilometrov dolga etapa od Catanie do Messine, rojstnega mesta zvezdnika Vincenza Nibalija.

Dirka po Italiji, izidi 4. etape: 1. Lennard Kämna (Nem) Bora-Hansgrohe 4;32:11

2. Juan Pedro López (Špa) Trek-Segafredo isti čas

3. Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux + 0:34

4. Sylvain Moniquet (Bel) Lotto-Soudal 2:12

5. Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl isti čas

6. Gijs Leemreize (Niz) Jumbo-Visma 2:31

7. Richard Carapaz (Ekv) Ineos Grenadiers 2:37

8. Romain Bardet (Fra) Team DSM

9. Pello Bilbao (Špa) Bahrain-Victorious

10. João Almeida (Por) UAE Team Emirates isti čas

…

85. Domen Novak (Slo) Bahrain-Victorious 16:35 Skupni vrstni red: 1. Juan Pedro López (Špa) Trek-Segafredo 14;17:07

2. Lennard Kämna (Nem) Bora-Hansgrohe + 0:39

3. Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:58

4. Simon Yates (VBr) BikeExchange-Jayco 1:42

5. Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl 1:47

6. Wilco Kelderman (Niz) Bora-Hansgrohe 1-:55

7. Pello Bilbao (Špa) Bahrain-Victorious 2:00

8. João Almeida (Por) UAE Team Emirates isti čas

9. Richie Porte (Avs) Ineos Grenadiers 2:04

10. Romain Bardet (Fra) Team DSM 2:06

…

93. Domen Novak (Slo) Bahrain-Victorious 22:15

