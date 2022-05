Legendarni Cavendish do 160. zmage

Kolesarska dirka po Italiji se je poslovila od Madžarske, v kateri so bile na sporedu uvodne tri etape. Tretjo od Kaposvarja do Blatonfüreda je odločil skupinski sprint, v katerem je bil najmočnejši Britanec Mark Cavendish.

Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) ki je v tesnem ciljnem šprintu ugnal Francoza Arnauda Demara in Kolumbijca Fernanda Gavirio. Cavendish se je na Giro vrnil po devetih letih, tokratni etapni uspeh pa je bil že njegov 16. na tej prestižni dirki. Skupno je bila to njegova jubilejna, 160. zmaga.

"Želeli smo si zmage, super smo veseli. Polovica ekipe, ki skrbi zame oziroma za sprinte, je opravila odlično delo, posebno Michael Moerkoev na koncu. V kritičnih trenutkih, ko so prihajale druge ekipe, je ostal hladen, kakšnih 300 metrov pred ciljem pa sem napadel sam. Mogoče malo prekmalu, toda zdržal sem do konca, centimetri so šli v mojo korist. Lepo se je vrniti in takoj zmagati. Oblivajo me podobni občutki, ko lani na Touru," je dejal Cavendish.

Povsem ravninska etapa ni postregla s presenečenji. Jasno je bilo, da bodo prvič na dirki v ospredje prišli sprinterski specialisti. Pobegi so bili obsojeni na neuspeh, ekipe sprinterskih specialistov so imele položaj pod nadzorom. Šest kilometrov pred ciljem so ujele zadnjega ubežnika, v nadaljevanju je potekal le boj za čim boljši položaj v zaključku.

Dirka po Italiji, 3. etapa:



1. Mark Cavendish (VBr/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:56:39

2. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ)

3. Fernando Gaviria (Kol/UAE Emirates)

4. Biniam Girmay (eri/Intermarche-Wanty-Gobert)

5. Jakub Mareczko (Ita/Alpecin-Fenix)

6. Edward Theuns (Bel/Trek-Segafredo)

7. Simone Consonni (Ita/Cofidis)

8. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

9. Alberto Dainese (Ita/DSM)

10. Phil Bauhaus (Avs/Bahrain Victorious) vsi isti čas

...

159. Domen Novak (Bahrain Victorious) +0:21

Odstop: Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious)



Skupni vrstni red:



1. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin Fenix) 9:43:50

2. Simon Yates (VBr/BikeExchange Jayco) +0:11

3. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo Visma) +0:16

4. Matteo Sobrero (Ita) BikeExchange Jayco) +0:24

5. Wilco Kelderman (Niz/Bora-hansgrohe)

6. Ben Tulett (VBr/Ineos Granadiers) isti čas

7. Tobias Foss (Nor/Jumbo Visma) +0:28

8. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) isti čas

9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) +0:29

10. Mauro Schmid (Švi/Quick-Step Alpha Vinyl) isti čas

...

160. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) +6:46

Skupno vodstvo je zadržal Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ima 11 sekund prednosti pred Britancem Simonom Yatesom.

V etapi je zaradi bolečin, ki so posledica padca v prvi etapi, odstopil Jan Tratnik, tako da Domen Novak ostaja edini slovenski predstavnik na dirki. Tudi v nedeljo ga ni bilo med najboljšimi, za glavnino je zaostal 21 sekund in zasedel 159. mesto.

V ponedeljek bo za kolesarje na dirki prost dan.