Cavendish in Ewan omagala na edinem klancu, do zmage pa Demare

Tretje mesto je zasedel Italijan Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech). Edini Slovenec na dirki, Domen Novak (Bahrain Victorious) je v cilj prišel 4:13 za zmagovalcem na 150. mestu.

Demare je odlično izkoristil odsotnost dveh vrhunskih sprinterjev, Britanca Marka Cavendisha (Deceuninck Alphy Vinyl) in Avstralca Caleba Ewana (Lotto Soudal), ki sta zaostala na edinem klancu etape Potrella Mandrazzi (II. kategorija), Francoz je danes oblekel tudi ciklamno majico najboljšega po točkah.

💫@ArnaudDemare's star shines bright on the finish line in Messina. Here is the last kilometre!



💫La stella di @ArnaudDemare brilla sul traguardo di Messina. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/6Nfq0awJsy