Zelena luč za Alaphilippa

Alaphilippe si je pri padcu zlomil lopatico in dve rebri, ob zlomu reber pa je prišlo tudi do pnevmotoraksa.

Za zdaj še ni mogoče napovedati, ali bo lahko 29-letni francoski as, zmagovalec lanske uvodne etape Toura, nastopil na dirki po Franciji, ki se bo začela 1. julija v Köpenhagnu.

Zaradi poškodbe Francozu prav tako grozi, da se ne bo mogel primerno pripraviti na obrambo naslova svetovnega prvaka, ki ga je osvojil v letih 2020 in 2021. Časa do takrat ima še kar nekaj, saj kolesarje cestno prvenstvo čaka v drugi polovici septembra v Wollongongu v Avstraliji.

Francoz je padel pred ciljem pri hitrosti skoraj 70 kilometrov na uro in moral takoj na to v bolnišnico. Na tleh so se skupaj z njim znašli številni kolesarji.

Več dni je preživel v bolnišnici, nato pa nekaj dni na svojem domu v Belgiji.

World Champion @alafpolak1 has undergone further examinations at the hospital in Herentals, which have revealed that the pneumothorax he suffered as a result of the crash three weeks ago has completely healed, meaning he is able to resume light training on a set of @tacx rollers. pic.twitter.com/YrfyPWFoZl