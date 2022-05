Tri leta po priznanju zlorabe dopinga prejel kazen

Kot je poročala avstrijska tiskovna agencija APA, je disciplinsko telo Hondi potrdilo začasno izključitev iz športa v dolžini dveh let in pol, izrekli pa so mu tudi plačilo globe v višini 12.500 švicarskih frankov (12.000 evrov) sodnih stroškov in odškodnine.

Hondo, ki je od januarja 2015 do maja 2019 delal kot trener v Švici, najprej je treniral mlajše selekcije, je na sojenju v zvezi z afero Aderlass na münchenskem sodišču priznal, da je v letih 2011, 2012 in 2013 uporabljal storitve zdravnika Marka Schmidta in pod njegovim nadzorom opravljal transfuzijo krvi oziroma krvni doping.

Hondo, ki ima na otoku Majorka prodajalno s kolesi, je bil leta 2019 zaposlen kot trener pri švicarski kolesarski zvezi, ko so avstrijski preiskovalci razkrili dopinški krog, vključno s transfuzijami krvi v povezavi z zloglasnim zdravnikom v Nemčiji.

Pred tremi leti je v intervjuju za nemško televizijsko postajo ARD priznal, da je za transfuzije krvi v letu 2011 Schmidtu plačal 30.000 evrov. Po intervjuju je švicarska kolesarska zveza s Hondo nepreklicno prekinila sodelovanje.

Ena kazen že potekla, druga pogojna

Nekdanjemu poklicnemu kolesarju so izrekli znižano sankcijo zaradi priznanja in sodelovanja v postopku. Oseminštiridesetletniku so izrekli prepoved dela v športu za dve in pol leti z veljavo za nazaj od septembra 2019. Ta kazen je že potekla, preostali del prepovedi delovanja v športu v dolžini pet let in pol pa so spremenili v pogojno kazen zaradi "njegove izpovedi in širokega sodelovanja", je sporočil švicarski olimpijski komite.