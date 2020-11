Nekdanji italijanski sprinter Alessandro Petacchi zatrjuje, da njegov prijatelj Danilo Hondo česa takega nikoli ni izjavil, kar mu je Hondo tudi potrdil. Italijan je prepričan, da je šlo za namerno napačno prevajanje izjave, in sicer z namenom, da se mu povzroči škoda in na kolesarstvo vrže slabo luč.

Danilo Hondo je zaradi afere Aderlass ostal brez službe v švicarski kolesarski reprezentanci. Foto: Guliverimage

Hondo, ki je bil v ekipi Lampreja med leti 2010 in 2012 glavni pomočnik italijanskega serijskega zmagovalca Petacchija, je bil v torek na sodišču v Münchnu zaslišan v okviru sojenja nemškemu zdravniku Marku Schmidtu, ki je obtožen, da je s krvnim dopingom pomagal številnim tekačem na smučeh in kolesarjem.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa naj bi izjavil, da je transfuzijo krvi opravljal v isti sobi skupaj s sostanovalcem in ekipnim kolegom pri Lampreju, Petacchijem. "Imela sva tesen prijateljski odnos. Bila sva si kot brata, zato en pred drugim nisva ničesar skrivala," naj bi dejal Hondo.

Alessandro Petacchi je bil eden najuspešnejših italijanskih kolesarjev. Foto: Guliverimage

Petacchi zdaj vse to zanika. "Resnično sem razočaran nad poročilom po pričanju Danila Honda na sojenju," je zapisal v sporočilu italijanskim medijem.

"Ker poznam svojega prijatelja in nekdanjega moštvenega kolega, ga nisem imel težav poklicati in prositi za pojasnilo. Za razjasnitev situacije sta bili potrebni le dve minuti in Danilo mi je prek svojega odvetnika poslal pravo pričanje pod prisego iz Münchna, ki je bilo prav tako javno objavljeno in ga je mogoče preveriti. V njegovem pričanju ni nobene izjave, v kateri bi opisal, da sem v njegovi prisotnosti ali sam nezakonito izvajal transfuzijo krvi. Hondovo pričanje je bilo napačno prevedeno in je dobilo drugačen pomen, in sicer z namenom, da mi škoduje in meče slabo luč na svet kolesarjenja," je prepričan Italijan, ki se je upokojil leta 2015, svojo vpletenost v afero Aderlass in pečanje z dopingom pa vseskozi zanika.

Mednarodna kolesarska zveza mu je kljub temu naložila dve leti prepovedi delovanja v športu. Zaradi kazni je moral prekiniti delo televizijskega komentatorja na italijanski televiziji in zdaj ves svoj čas in energijo namenja svoji ženi, ki bori proti raku.

"Resnično mi je žal, da se je to zgodilo in mi škodovalo po vsem, kar sem dal športu. Ampak v redu, zdaj imam resnejše težave, povezane z zdravjem moje družine," je še zapisal Petacchi.