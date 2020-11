Pretresljivo pričevanje nekdanjega kolesarja: Transfuzijo krvi sva opravljala v isti sobi

Hkrati je Hondo povedal, da je to delal kar v isti sobi skupaj s sostanovalcem in ekipnim kolegom pri Lampreju, Italijanom Alessandrom Petacchijem, ki za zdaj dopinga ne priznava.

"Imela sva tesen prijateljski odnos. Bila sva si kot brata, zato en pred drugim nisva ničesar skrivala," je dejal Hondo, glavni pomočnik italijanskega serijskega sprinterskega zmagovalca.

Alessandro Petacchi uporabe dopinga za zdaj ne priznava. Foto: Guliverimage

Nemec je sodišču izjavil, da je pozimi 2011 Schmidt, nekdanji zdravnik ekipe Milram, prišel do njega in mu ponudil storitve, za katere je, preden je konec leta končal sodelovanje, plačal približno 25.000 evrov.

Nemški kolesar, ki je doping priznal že lani v pogovoru za televizijo ARD in je zaradi tega izgubil delo pri švicarski reprezentanci, je opisal, kako so športniki, ki jih je dopingiral Schmidt, uporabljali kodna imena.

Honda je dopinške nečednosti opravljal pod psevdonimom James Bond. Foto: Guliverimage

Sam je imel psevdonim "James Bond", eden od osumljenih športnikov je uporabljal celo vzdevek Bin Laden. Na sodišču je opisal, kako postopek krvnega dopinga poteka, priznal je, da je imel slab občutek, saj se je bal, da ga bodo razkrinkali.

Hondo je bil profesionalec 15 sezon, vozil je za Telekom, Gerolsteiner, Tinkoff, Androni in Lampre, kariero pa končal ekipi Trek Factory Racing leta 2014. Potem ko je bil leta 2005 na dirki okrog Murcie pozitiven na karfedon, je odslužil enoletno prepoved nastopanja. Njegova največja uspeha sta etapni zmagi na Giru leta 2001 in 2002.



Do zdaj je znano, da so v afero Aderlass vpleteni kolesarji iz šestih držav - Avstrije, Nemčije, Švice, Hrvaške, Slovenije in Italije.

Hondo, Stefan Denifl, Georg Preidler in Pirmin Lang so priznali krvni doping, medtem ko Petacchi, Hrvat Kristijan Đurasek in Slovenca Kristijan Koren ter Borut Božič o tem še niso spregovorili, so pa prejeli kazni oziroma suspenz.