Aular padel v šprintu, a za tri sekunde obdržal rdečo majico

Dirka po Hrvaški (Cro Race) se je končala z dramatičnim razpletom zadnje, šeste etape. Dobra dva kilometra pred ciljem je bil ujet še zadnji ubežnik in odločal je ciljni šprint. Pred zadnjim zavojem se je dobro postavila ekipa Bahrain Victorious, Matej Mohorič je vlekel šprinterja Matevža Govekarja. Dobro je iz zavoja potegnil nosilec rdeče majice Venezuelec Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), a so ga tekmeci zaprli in je grdo padel prek krmila. Po nekaj minutah je s krvavo brado odkorakal proti cilju, sedel nazaj na kolo in prepeljal ciljno črto. Ker se je padec zgodil v zadnjih treh kilometrih ravninske etape, ni izgubil nobene sekunde. Nihče od treh njegovih najbližjih tekmecev za končno zmago pa ni osvojil deset bonifikacijskih sekund za zmago v etapi.

Gal Glivar Foto: Vid Ponikvar V zaključku šprinta je bil najmočnejši Avstralec Campbell Stewart (Jayco-AlUla). Drugo mesto je osvojil Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Pro), kar pa ni bilo dovolj za zmago na dirki. V končni razvrstitvi je za Aularjem zaostal tri sekunde. Če bi dobil zadnjo etapo, pa bi oblekel rdečo majico – s sekundo prednosti. Dirka po Hrvaški je pač dirka, kjer odločajo sekunde. Lani jo je s sekundo prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) dobil Mohorič. Letos jo je želel ubraniti, a je na prvi etapi padel in izgubil več kot sekundo. Je pa Mohorič dobil vsaj petkovo kraljevo etapo.

Tretje mesto je na zadnji etapi pripadlo 21-letnemu slovenskemu talentu Galu Glivarju (Adria Mobil), Govekar pa je bil šesti. Glivar je najboljši Slovenec tudi v skupni razvrstitvi dirke. Osvojil je peto mesto, zaostal pa samo 13 sekund. V razvrstitvi mladih kolesarjev pa je bil Glivar drugi za ameriškim vrstnikom Magnusom Sheffieldom (Ineos Grenadiers). Zaostal je štiri sekunde. Mohorič je letošnjo dirko končal na 27. mestu (+1:52).

