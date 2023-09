Mohorič z izjemnim šprintom do šeste etapne zmage letos

Za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), ki si želi ubraniti lansko zmago, se dirka ni začela po željah, saj je padel na torkovi uvodni etapi in izgubil skoraj minuto. A je to slovenskega kolesarja samo dodatno podžgalo. Na četrtkovi etapi je bil tretji, zdaj je na četrti zmagal. To je bila tudi najtežja etapa na letošnji šestdnevni dirki na Hrvaškem. Na poti od Krka do Labina so prekolesarili 191 kilometrov in naredili 3.600 višinskih metrov. Za Mohoriča je to šesta etapna zmaga letos in 23. v karieri.

Mohorič si je privozil tudi deset sekund bonifikacije. Odločilen je bil napad kakšnih 250 metrov pred ciljem, kar 100 metrov je nato potreboval, da se je postavil na čelo glavnine, nato pa z brutalnim šprintom položaj obdržal do konca in preprečil slavje Američanu, ki mu je ekipa Ineos Grenadiers pripravila lepo izhodišče. "To zmago smo si želeli, bili smo zbrani in se vrnili kot ekipa. Vsi so dobro opravili svoj posel, me v dobrem položaju pripeljali do zadnjega vzpona, na koncu pa se mi je odprla luknja, ki sem jo čakal, začel sem šprint in šel do konca," je povedal Mohorič.

Drugi na petkovi etapi Američan Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) je novi vodilni na dirki. Sekundo za njim je tokrat tretji Orluis Aular (Caja Rural) iz Venezuele. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku dirke ostaja Gal Glivar (Adria Mobil), ki na osmem mestu zaostaja osem sekund. Mohorič se je prebil na 29. mesto, a ima še naprej visok zaostanek (minuta in dve sekundi). V skupno zmago nekako ne verjame več: "Mislim, da sem si ob padcu v prvi etapi pokvaril možnosti. Seveda pa imam močno ekipo in borili se bomo do konca."

Dirka po Hrvaški, 4. etapa:

V soboto kolesarje čaka 189 novih kilometrov na relaciji Crikvenica - Ozalj, ki leži severno od Karlovca, skoraj na meji s Slovenijo pri Metliki. Najtežji bo uvodni del in vzpon na Raskrižje, kjer tekmovalce čaka premagovanje 900 višinskih metrov.