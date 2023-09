Aular preseneča naprej, oblekel majico vodilnega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuelec Orluis Aular je zmagovalec pete etape osme kolesarske dirke po Hrvaški. Kolesar ekipe Caja Rural je v ciljnem šprintu 189 kilometrov dolge preizkušnje med Crikvenico in Ozaljem ugnal Norvežana Alexandra Kristoffa (Uno-X) in Britanca Ethana Hayterja (Ineos). Aular je z zmago prevzel tudi skupno vodstvo.

Glavnina je zadnjega ubežnika, Hrvata Frana Miholjevića (Bahrain Victorious), ujela že kar nekaj kilometrov pred ciljem, tako da so se ekipe pripravljale na zaključni šprint, v katerem je največ moči pokazal Orluis Aular.

Slovenci tokrat niso bili v ospredju, tudi branilec lanske skupne zmage in najboljši v petkovi etapi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je bil tokrat le v vlogi pomočnika. Tako sta bila od Slovencev najvišje Tilen Finkšt in Gal Glivar iz Adrie Mobil, ki sta končala na 20. in 21. mestu. Matevž Govekar je zaostal sedem sekund na 35. mestu, njegov moštveni sotekmovalec Mohorič pa je bil 55. z 41 sekundami zamude.

V skupni razvrstitvi ima Aular pred zadnjo etapo devet sekund prednosti pred Ethanom Hayterjem, svojim moštvenim sotekmovalcem in po petkovi etapi vodilnim Američanom Magnusom Sheffieldom. Tri sekunde več pa zaostaja Alexander Kristoff. Od Slovencev je najvišje Glivar, ki ima na 12. mestu 17 sekund zaostanka. Mohorić je 27. (+1:52).

V nedeljo se bo dirka končala s šesto etapo, ta se bo začela v Samoborju in po 157,5 kilometra končala v Zagrebu.

Dirka po Hrvaški, 5. etapa:

