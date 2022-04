Carapaz kapetan na Giru, kdaj pa se bo vrnil Bernal?

Ineos Grenadiers napadajo še peto zaporedno zmago na Giru, lani ga je namreč dobil njihov as Egan Bernal, leto prej Britanec Tao Geoghean Hart, leta 2019 Carapaz, leta 2018 pa Christopher Froome, takrat še v dresu moštva Sky, predhodnika Ineosa. Carapaz bo tudi letos glavni adut Ineosa na rožnati pentlji, ob njem pa bodo v ekipi še Britanca Ben Swift in Ben Tulett, pa Španec Jonathan Castroviejo, Avstralec Richie Porte, Italijan Salvatore Puccio, Rus s francoskim potnim listom Pavel Sivakov ter Carapazov ekvadorski rojak Jonathan Narvaez.

"Moja zmaga iz leta 2019 je bila resnično nekaj posebnega. Vedno sem si namreč želel dirkati na Giru, da pa sem na njem tudi zmagal, pa je naravnost neverjetno," je ob razgrnitvi Ineosove ekipe za Giro povedal Carapaz in dodal: "To je bila pomembna zmaga tudi za mojo državo, za kolesarstvo v Ekvadorju se je z njo začela nova doba. Pa tudi na mojo psiho je imela velik učinek, dokazal sem si, da lahko zmagujem na največjih dirkah."

Kaj pa Egan Bernal?

Medtem pa odlično okreva kolumbijski zvezdnik moštva Egan Bernal, ki se je 24. januarja na treningu v Bogoti zaletel v avtobus in se hudo poškodoval. Številni zlomi, ki jih je utrpel pri trčenju z več kot 60 kilometri na uro, so zdaj že preteklost in Bernal, zmagovalec Toura 2019 in Gira 2021, danes že trenira na kolesu po več ur.

Njegov kolumbijski zdravnik Gustavo Uriza je pred dnevi na novinarski konferenci povedal, da je Bernal popolnoma zdrav in sam ne vidi ovir, da se ne bi kar najhitreje vrnil v normalen proces treninga in tudi na tekmovanja, le v moštvu mu morajo prižgati zeleno luč. Ta teden naj bi Bernal pripotoval v Evropo in začel resnejše treninge, že poleti pa bi se lahko vrnil v tekmovalni pogon.

A v Ineosu ostajajo previdni, za zdaj še nimajo načrta, kdaj bi se Bernal lahko vrnil na dirke. "Mislim, da vsi ugibajo o tem, kdaj bi lahko spet tekmoval, a naj bom kar najbolj jasen, za zdaj nimamo nobenega načrta za to," je za Cyclingnews povedal eden od direktorjev Ineos Grenadiers, Rod Ellingworth. So pa v tudi v moštvu navdušeni nad Bernalovim izjemno hitrim okrevanjem, ki "presega vsa pričakovanja".

