Neupravičeno praznoval zmago in trdo pristal na zadnji plati #video

Prades, 34-letni član moštva Caja Rural-Seguros RGA, je po vse prej kot galantnem prihodu v cilj doživel še eno neprijetnost, kmalu je namreč izvedel, da etape sploh ni osvojil, prvi je v cilj namreč prišel Aaron Gate (Bolton Equities-Black Spoke), in to kar 1:46 pred Špancem.

Think you're having a bad day? Think again. Eduard Prades thought he'd won stage one of the #TourOfHellas today, and had hit the floor before being told he was 2nd...🥲 pic.twitter.com/6nO2azTaEh