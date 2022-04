Najboljša kolesarka sveta po nesreči na treningu že operirana

"Pričakujemo popolno okrevanje," so zapisali pri njeni ekipi Movistar in potrdili, da je najboljša kolesarka sveta, olimpijska prvakinja v vožnji na čas iz Tokia, še isti dan, ko je padla na treningu, prestala operacijo zlomljenega zapestja.

Časovnica vrnitve 39-letne veteranke še ni znana, a naj bi bila nared za ženski Giro (začne se 30. junija) in ženski Tour (24. julij), ki sta osrednji dirki v njenem tekmovalnem koledarju. "Annemiekini načrti za Grand Toure zaradi poškodbe niso spremenjeni," so zapisali v Movistarju.

We regret to inform @AvVleuten sustained a broken right wrist during a training crash on Thursday.



She underwent surgery at @Rijnstate last night, and is already on track for a full recovery. Send her all of your best wishes everyone! 🙏



