Belgijski profesionalec kršil omejitev gibanja in jih dobil po prstih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Član moštva Lotto-Soudal živi v Monaku, kjer je s kolesarjenjem zunaj kršil pravilo o omejitvi gibanja, ki velja v tej mestni državici. "Našli smo 11-kilometrski krog, ki smo ga je želeli odpeljati trikrat, štirikrat zapored, da bi bili vsaj eno uro na svežem zraku," je lokalnim medijem pojasnjeval Belgijec, a ga je pri tem zalotila lokalna policija: "V enem trenutku so nas ustavili policisti in aretirali. Plačati sem moral 100 evrov kazni, moj status mi pri tem ni pomagal, saj smo pred zakonom vsi enaki. To, da sem lani zmagal na dirki Paris – Roubaix pač ne pomeni, da imam kaj več pravic, kot kdorkoli drug."

Philippe Gilbert fined for riding outside during coronavirus lockdown https://t.co/DKRB1yqHap pic.twitter.com/8sGoD9CgQv — The Cycle Collective (@cyclecollective) April 16, 2020

"Kot javna osebnost bi moral biti zgled," se je še s pepelom posul Gilbert, ki je letos upal, da bo lahko v svojo zbirko zmag dodal še peti spomenik, dirko Milano - San Remo, ki pa je bila ena prvih odpovedanih v tej s koronavirusom zaznamovani sezoni.

Gilbert sicer ima zmage z dirk Pariz – Roubaix, po Flandrij, Lombardiji in Liege – Bastogne – Liege. S kom je Gilbert kršil pravila o omejenem gibanju, mediji ne poročajo, je pa znano, da so si Monako za domovanje izbrali številni kolesarski profesionalci, med njimi tudi naša asa Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki pa sta se pred dnevi že vrnila v Slovenijo.

Preberite še: