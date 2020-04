Giro po novem morda v mesecu oktobru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji kolesarske dirke po Italiji so se zoperstavili predlogu, da bi se italijanska pentlja skrajšala, kot nov možen termin tradicionalne dirke pa omenjajo termin med 3. in 25. oktobrom.

Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je v sredo potrdila, da bo letošnja dirka po Franciji na sporedu med 29. avgustom in 20. septembrom, po tem datumu pa bosta sledili še dirki po Italiji in Španiji.

Prireditelje tradicionalne kolesarske dirke, ki od leta 1909 poteka na Apeninskem polotoku, je predvsem razjezilo, da je bil celoten tekmovalni koledar Ucija podrejen Touru, ki se bo po novem delno pokrival celo s terminom svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 20. in 27. septembrom v Martignyju v Švici.

"V zadnjih dveh mesecih smo bili priče številnim napadom na dirko po Italiji, edinemu enakovrednemu in močnemu tekmecu dirke po Franciji. Prireditelji francoske dirke so se zavzemali, da bi Giro izpeljali le v treh namesto predvidenih štirih tednov, za dosego lastnih ciljev so bili pripravljeni žrtvovati tudi Vuelto. Moramo se braniti," je za domače medije med drugim dejal direktor italijanske dirke Mauro Vegni.

Italijanska pentlja bi se pred izbruhom pandemije novega koronavirusa po prvotnem programu morala pričeti med 9. in 31. majem, kot nov termin pa se zdaj omenja med 3. in 25. oktobrom.

Legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx, ki je med letoma 1968 in 1974 kar po petkrat slavil na Giru in Touru, je v pogovoru za osrednji italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport dejal, da v nekaj več kot treh mesecih enostavno ne bo nemogoče izpeljati vse tri največje dirke na svetu.

"A verjamem v kolesarsko tradicijo in prepričan sem, da bi na Giru morali izpeljati vseh 21 etap, kar velja tudi za vse velike dirke na svetu," je dejal kolesarski "kanibal", kot so nekoč klicali zdaj 74-letnega Merckxa.