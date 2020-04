Prvotno bi se moral sloviti Tour začeti konec junija, vendar so do sredine julija zaradi pandemije v Franciji prepovedane vse javne prireditve. Organizatorji največje kolesarske dirke na svetu, ki bi bila najverjetneje vrhunec letošnjega športnega leta, so se odločili, da štart v Nici prestavijo na 29. avgust. Tradicionalni cilj je načrtovan na 20. september na Elizejskih poljanah v Parizu.

Slovenski kolesar Primož Roglič je prav Tour označil za osrednji cilj sezone in se je zagotovo razveselil podatka, da Francozi vendarle lahko organizirajo tritedensko dirko.

Tour bi lahko sprožil novo širjenje virusa

A ne menijo vsi, da je organizacija Dirke po Franciji pametna poteza.

Lahko bi se akterje kontorliralo dnevno in bi bili ti že pred tem v tritedenski karanteni v Franciji, a to ni rešitev, poudarja Devi Sridhar. Foto: Reuters Ena od vodilnih strokovnjakov na področju svetovnega javnega zdravstva in tudi svetovalka škotske vlade pri pandemiji covid-19 Devi Sridhar je za cyclingnews opozorila, da je organizacija dirke lahko recept za katastrofo.

Predsednica svetovnega javnega zdravja na Univerzi v Edinburghu je opozorila, da bi lahko prav Tour sprožil novo širjenje virusa po Evropi.

"Virus je tukaj in se bo vrnil"

"To je boleča odločitev, vendar nimajo izbire. Modro je, da letošnji Tour odpovedo. Promotorji Toura morajo pretehtati tveganje glede na korist. Na tisoče ljudi z vsega sveta navija na Touru in se premikajo iz mesta v mesto. To je lahko recept za katastrofo," je še enkrat poudarila Devi Sridhar.

Takšno navijanje letos na Touru najverjetneje ne bo mogoče. Foto: Reuters

Kot pravi strokovnjakinja, je pandemija novega koronavirusa dolgoročen problem: "Virus je tukaj in se bo vrnil. Čeprav bi Franciji uspelo omejiti vse skupaj do avgusta, obstaja skrb, ker bodo ljudje prihajali iz drugih držav. To bi lahko sprožilo nov val množične okužbe. Vsi, ki bi prišli v Francijo, bi morali biti dva ali tri tedne v karanteni. Ne verjamem, da je to izvedljivo. To ne bi bil Tour, kot ga poznamo. Smisel ima, da se ga letos odpove. Vendarle nimamo še cepiva za virus. Ta je leto ali še več oddaljen od nas."