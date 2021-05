Belgijec najmočnejši v sprintu druge etape, Ganna ostaja v rožnatem

Merlier je v zaključku 179-kilometrske etape od Stupingija do Novare premagal močna italijanska izzivalca Giacoma Nizzolija (Qhubeka ASSOS) in Elio Vivianija (Cofidis), četrti je bil Nizozemec Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), peti pa slovaški super zvezdnik Peter Sagan (Bora-hansgrohe).

V času zmagovalca sta v cilj prišla tudi edina Slovenca na letošnjem Giru, člana moštva Nahrain Vicotorius Jan Tratnik in Matej Mohorič. Prvi na 108. mesti, drugi pa na 127. V skupnem seštevku sta Slovenca na 24. in 38. mestu.

Odličen debi na tritedenskih dirkah

28-letni Merlier je tako ob debiju na tritedenskih dirkah prišel še do svoje 13. zmaga v karieri in četrta letos. Nizzolo (Qhubeka ASSOS) je še desetič na domači pentlji zasedel drugo mesto, veteran Viviani (Cofidis) pa je v zaključku ugnal povratnika na dirke najvišje ravni po devetmesečni kazni, Nizozemca Dylana Groenewegna (Jumbo-Visma).

Zaradi skorajšnjega "srečanja" z ograjo v zaključku sta presenetljivo brez visoke uvrstitve ostala prvi sprinterski favorit, Avstralec Caleb Ewan (Lotto Soudal), in Kolumbijec Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Slovak Peter Sagan (Bora-hansgrohe) je bil peti.

"Res sem zadovoljen in ponosen na to zmago. Že krožni promet je bil pomemben za pravi položaj v zaključku. Vedel sem, da sem na pravem mestu. Mislil sem si, da moram iti le hitreje, hitreje in še enkrat hitreje. Sprintati sem začel kar daleč od cilja, okoli 250 metrov, ampak na koncu se je izšlo," je dejal Merlier. Slavil je prepričljivo z dolžino kolesa prednosti pred Nizzolom.

Sprinterska etapa je potekala po ustaljeni praksi velikih tritedenskih preizkušenj v prvem tednu. Glavnina je takoj po startu pustila v beg tri kolesarje, ki jih je nato ujela dobrih 20 km pred ciljem med riževimi polji na poti do Novare.

Ganna ostaja v rožnati majici

V zaključku etape so nato v ospredje prišli sprinterski vlaki najhitrejših kolesarjev in obračunali za etapno zmago. V skupnem seštevku je po 20. mestu v rožnatem ostal domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Še naprej na drugem in tretjem mestu sledita še en Italijan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) in Norvežan Tobias Foss (Jumbo-Visma), le da je Ganna zaradi treh bonifikacijskih sekund prednost pred njima povišal na 13 oziroma 16 sekund. Na četrto mesto se je z dvema dodatnima sekundama prebil Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step).

"To je bilo zgolj zato, da bi odvzel sekunde tistim, ki se bodo borili za končno zmago. Remco je prav tako sprintal, a z Giannijem Mosconom (moštveni kolega pri Ineos Grenadiers, op. p.) sva vzela preostale sekunde. Mogoče bomo to storili znova, če bo v igri le nekaj sekund v skupnem seštevku. V domači pokrajini je lepo imeti rožnato majico. Res je nekaj posebnega, ko ob cesti poslušaš vzklike, 'dajmo, Pippo'," je po dirki dejal vodilni na Giru ter spregovoril o taktiki sprintanja na vmesnih ciljih.

V ponedeljek bo na vrsti tretja etapa od Bielle do Canaleja (190 km). Preizkušnja bo nekoliko zahtevnejša kot današnja, a kljub štirim kategoriziranim vzponom v zadnjih 70 km bi moral biti to nov dan za sprinterje.

Izidi 2. etape, Stupinigi - Novara (179 km): 1. Tim Merlier (Bel/Alpecin-Fenix) 4;21:09

2. Giacomo Nizzolo (Ita/Qhubeka ASSOS) isti čas

3. Elia Viviani (Ita/Cofidis)

4. Dylan Groenewegen (Niz/Jumbo-Visma)

5. Peter Sagan (Svk/Bora-hansgrohe)

6. Matteo Moschetti (Ita/Trek Segafredo)

7. Filippo Fiorelli (Ita/Bardiani-CSF-Faizane)

8. Lawrence Naesen (Bel/AG2R Citroen)

9. Davide Cimolai (Ita/Israel Start-Up Nation)

10. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal)

...

108. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) isti čas

127. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

... Skupni vrstni red (2) 1. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 4:29:53

2. Edoardo Affini (Ita/Jumbo-Visma) + 0:13

3. Tobias Foss (Nor/Jumbo-Visma) 0:16

4. Remco Evenepoel (Bel/Deceuninck-Quick-Step) 0:20

5. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quick-Step) isti čas

6. Remi Cavagna (Fra/Deceuninck-Quick-Step) 0:21

7. Jos van Emden (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

8. Max Walscheid (Nem/Qhubeka ASSOS) 0:22

9. Matthias Brändle (Avt/Israel Start-Up Nation) 0:25

10. Gianni Moscon (Ita/Ineos Grenadiers) 0:26

...

24. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 0:35

38. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:41

...

