Dan, ki bi ga Rogličev sotekmovalec najraje izbrisal iz spomina #video

Leta 2016 je bil nizozemski kolesar Steven Kruijswijk, danes sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, na pragu največjega uspeha svoje kariere. Nasmihala se mu je skupna zmaga na italijanskem Giru, a potem se je zgodil 27. maj in vsi upi so v delčku sekunde splavali po vodi oziroma se raztreščili ob snežnem zidu.

Do takrat je bil 29-letni Steven Kruijswijk v odličnem položaju. S tremi minutami prednosti je bil v 19. etapi v udobnem vodstvu slovite rožnate dirke in že peti dan je nosil rožnato majico vodilnega.

Padec, ki je Stevena Kruijswijka leta 2016 stal zmage na Giru:

A na začetku spusta z vrha gorskega prelaza Coll dell'Agnello na nadmorski višini 2.733 metrov, najvišje točke Gira leta 2016, ki že tradicionalno prinaša nagrado Cima Coppi, je šlo vse po zlu.

Z veliko hitrostjo je treščil ob zaledenelo gmoto snega, zgrmel s kolesa in naredil vratlomno salto. Tudi ko je sedel na kolo, ki mu ga je skušal popraviti mehanik iz nevtralnega vozila, je videl, da je v težavah. Tekmeci so ga prehiteli in kar naenkrat se je znašel sam v boju za pobeglimi sekundami, na koncu celo minutami.

V cilj je pripeljal kot 16., skoraj pet minut za etapnim zmagovalcem Vincenzem Nibalijem (Astanaa), ki na letošnjem Giru dirka s karbonsko opornico, saj si je pred kratkim zlomil zapestje na desni roki, in dobre štiri minute za večno nasmejanim Kolumbijcem Estebanom Chavesom (takrat Orica-GreenEdge), ki je tisti dan prevzel rožnato majico.

Kruijswijk je v skupnem seštevku dirke zdrsnil na tretje mesto z minuto in petimi sekundami zaostanka za vodilnim Chavesom. Moral se je sprijazniti z dejstvom, da ne bo postal prvi Nizozemec, ki je zmagal na Giru, niti ne bo prvi Nizozemec, ki je po Joopu Zoetemelku, ki je leta 1980 zmagal na Dirki po Franciji, dobil eno od tritedenskih dirk. Giro je sicer leto pozneje dobil Nizozemec Tom Dumoulin, ki je v 16. etapi nujno moral opraviti eno od naravnih potreb, kar je takrat v javnosti sprožilo kar precej smeha.

Klic narave za vodilnega na Giru leta 2017 Toma Dumoulina:

Jezen in poražen v isti sapi: Vse sem zaj****

Ampak vrnimo se k Kruijswijku, ki je 27. maja 2016 v bolečinah in z veliko pomočjo članov njegove ekipe – Jumbo Visma se je takrat imenoval LottoNL-Jumbo – privlekel do cilja. Pregled člankov iz tistega obdobja kaže, da je bil videti obupno in da je samo čakal, da se čim prej pripelje do hotela in ustreznih terapij. Bil je jezen in poražen v isti sapi.

"Izgubil sem Giro. Vse sem zaj****," je po poročanju portala Cyclingnews dogajanje na etapi na kratko povzel v maternem jeziku.

"Šlo je za skrajno neumno napako. Zafrknil sem. Na vrhu vzpona sem bil na meji in želel sem nekaj na hitro pojesti in popiti. Sledil sem ostalim, ampak pri tem naredil napako in pristal v snegu. Padec sicer ni bil tako kritičen, je bil pa usoden za kolo. Po tistem ni bil več primeren za vožnjo. Izgubil sem stik z vodilnimi in ko se kaj takega zgodi, veš, da je vsega konec," je opisoval svoje počutje.

"Čutim, da sem si poškodoval rebra in hrbet. Res sem trpel, moja morala je na psu. Res sem skušal dati vse od sebe, ampak moje telo trpi in vem, da je vsega konec," se je vdal.

Foto: Guliverimage

Pri padcu in trku ob snežni zid je staknil rano na levem komolcu in na desni nogi. Po krajšem počitku v hotelski sobi so ga prepeljali na nadaljne preiskave v bolnišnico v Brianconu, kjer se je izkazalo, da ima tudi počeno rebro.

Dan po padcu zdrsnil še z zmagovalnega odra

Naslednji dan je na predzadnji gorski etapi s ciljem na vrhu Sant'Anna di Vinadio zdrsnil še z zmagovalnega odra.

Na koncu je zmaga pripadla Italijanu Nibaliju, drugo mesto je osvojil Chaves z 52 sekundami zaostanka, tretji pa je bil Alejandro Valverde (Movistar) z zaostankom minute in 17 sekund. Kruijswijka je do zmagovalnega odra ločilo 33 sekund.

Eno od rožnatih majic mu je predal italijanski smukač Peter Fill. Foto: Guliverimage

Nizozemec, ki si je zaradi svojega značilnega položaja na kolesu pridobil vzdevek De Kleerhanger (obešalnik), je vedno poudarjal, da je bil Giro leta 2016 zanj izjemno dragocena učna lekcija.

Na dirko se je vrnil leto pozneje in lani, a je nikoli ni zaključil. Kot bi bil Giro zanj zaklet. Leta 2017 ni uspel priti do cilja, odstopil je po 19. etapi, lani pa se je predčasno poslovil zaradi okužbe z novim koronavirusom. Ekipa Jumbo-Visma se je po deveti etapi v celoti umaknila z dirke.

Leta 2016 je Giro dobil Italijan Vincenzo Nibali, ki je na rožnati dirki zmagal že leta 2013. Na štartu je tudi letos, a dirka poškodovan. Pred kratkim si je zlomil zapestje v desni roki in vozi s karbonsko opornico. Foto: Guliverimage

Nizozemec bo Giro letos izpustil in se pripravlja na prvega od dveh vrhuncev letošnje sezone. Najprej ga čaka francoski Tour, ki se bo 26. junija začel v Brestu na zahodu Francije in tri tedne pozneje, 18. julija, končal v Parizu. Kruijswijk bo dirko začel kot Rogličev sokapetan.

Samo šest dni pozneje bo v Tokiu na sporedu drugi vrhunec sezone, olimpijska cestna kolesarska dirka, kjer bosta tudi slovenska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič imela visoke cilje. Morda bo prav eden od njiju na štartu kot sveži zmagovalec francoskega Toura.

Giro letos tudi po Sloveniji



104. izvedba Dirke po Italiji, ki se je včeraj v Torinu začela s prologom in zmago Italijana Filippa Ganne in se bo 30. maja s kronometrom končala v Milanu, se bo spet zapeljala čez Slovenijo.



104. izvedba Gira se je včeraj v Torinu začela s prologom. Zmaga in s tem prva rožnata majica na letošnji dirki je pripadla domačinu Filippu Ganni. Foto: Guliverimage



Rožnata karavana se bo skozi naše kraje zapeljala v nedeljo, 23. maja, v okviru 15. etape od Gradeža do italijanske Gorice. Etapa bo promovirala somestje obeh Goric, so sporočili organizatorji, novogoriški župan Klemen Miklavič pa v dogodku vidi tudi simbolno povezovanje dveh turističnih destinacij z izjemnim potencialom Brd in Vipavske doline.



Etapa bo na sporedu le dan po zahtevni gorski etapi s ciljem na Zoncolanu in dan pred kraljevsko etapo letošnjega Gira v Dolomitih, ki bo kolesarje peljala čez prelaze Passo di Fedaia (2.057 m), Pordoi (2.239 m) in Giau (2.233 m), preden bodo dosegli cilj v smučarskem središču Cortina d'Ampezzo.



