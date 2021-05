Jutri se bo v Torinu z vožnjo na čas začela 104. Dirka po Italiji. Na njej bosta le dva slovenska kolesarja in sicer Matej Mohorič in Jan Tratnik iz ekipe Bahrain-Victorious. Oba sta na rožnati pentlji že zmagala v etapi.

Jutri se bo v Torinu z vožnjo na čas (8,6 kilometra) začela 104. izvedba Dirke po Italiji, prva od tritedenskih dirk na letošnjem koledarju. Giro bo po 17 letih spet obiskal Slovenijo, kolesarji se bodo v nedeljo, 23. maja, na 15. etapi zapeljali skozi Novo Gorico in Goriška Brda in na slovenskih cestah nanizali približno 40 kilometrov. Na štartu dirke sta letos samo dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious), oba sta na Giru že doživela vsak svoj zvezdniški trenutek.

Jan Tratnik je na lanskem Giru že doživel svoj zvezdniški trenutek. Zmagal je v 16. etapi, ki se je končala v neposredni bližini slovenske meje v Furlaniji - Julijski krajini. Foto: Getty Images

Jan Tratnik je svojega dočakal lani, ko je zmagal na 16. etapi v neposredni bližini slovenske meje v Furlaniji – Julijski krajini, Matej Mohorič pa je penino odpiral leta 2018. Etapno zmago je dosegel na najdaljši etapi 101. izvedbe Gira, in sicer 244-kilometrski etapi od Penne do Gualdo Tadina. Slovenca bosta letos kot pomočnika v službi kapetana Mikela Lande, ki je med ožjimi favoriti za skupno zmago, a lahko se zgodi, da bosta na določenih etapah dobila tudi proste roke.

Giro končno spet v Sloveniji



Če smo v zadnjih letih lahko govorili samo o tem, kdaj bo Giro najbližje Sloveniji, bo ta letos končno spet v Sloveniji. Rožnata karavana se bo skozi naše kraje zapeljala v nedeljo, 23. maja, v okviru 15. etape od Gradeža do italijanske Gorice. Etapa bo promovirala somestje obeh Goric, so sporočili organizatorji, novogoriški župan Klemen Miklavič pa v dogodku vidi tudi simbolno povezovanje dveh turističnih destinacij z izjemnim potencialom, Brd in Vipavske doline.



Etapa bo na sporedu le dan po zahtevni gorski etapi s ciljem na Zoncolanu in dan pred kraljevsko etapo letošnjega Gira v Dolomitih, ki bo kolesarje peljala čez prelaze Passo di Fedaia (2057 m), Pordoi (2239 m) in Giau (2233 m), preden bodo dosegli cilj v smučarskem središču Cortina d'Ampezzo.

Egan Bernal upa, da ga ne bodo spet pestile bolečine v hrbtu. Foto: Guliverimage

Med glavne kandidate za rožnato zmago sodi kar nekaj imen. Od Kolumbijca Egana Bernala, ki upa, da bo tri tedne dirkanja prebrodil brez večjih bolečin v hrbtu, Belgijca Remca Eveneopela (Deceuninck Quick Step), ki je velika neznanka, saj bo dirkal prvič po lanskem hudem padcu na dirki po Lombardiji, že omenjenega Lande, potem sta tu Britanca Simon Yates (BikeExchange) in Hugh Carthy (EF), Rusa Aleksander Vlasov (Astana – Premier Tech) in Pavel Sivakov iz ekipe Ineos Grenadiers, Nemec Emanuel Buchmann iz ekipe Bora-Hansgrohe, Irec Dan Martin (Israel Start-up Nation) in lani v skupnem seštevku drugouvrščeni Avstralec Jai Hindley (DSM Team).

Na štartu bo tudi lani izjemni Portugalec Joao Almeida (Deceuninck Quick Step), ki je na lanskem Giru kar 15 dni vztrajal v rožnati majici vodilnega, dirko pa končal kot četrti.

Vincento Nibali si je pred kratkim zlomi desno zapestje in bo kolesaril s karbonsko opornico. Foto: Guliverimage

Seveda ne gre odpisati niti domačina Vincenza Nibalija (Trek Segafredo), ki pa si je pred kratkim zlomil desno zapestje in bo dirkal s karbonsko opornico. Če ne bo uspel poseči visoko v skupnem seštevku, pa bo prav gotovo aktiven v bitki za etapne zmage.

Lanski precej presenetljivi zmagovalec dirke, Britanec Tao Geoghegan Hart, zmage ne bo branil, saj se je posvetil pripravam na Dirko po Franciji.

V karavano se po devetmesečnem suspenzu vrača Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Foto: Guliverimage

Groenewegen po devetih mesecih kazni spet v akciji

Na dirki bo prvič po devetmesečni prepovedi nastopanja zaradi povzročitve hude nesreče na lanski Dirki po Poljski štartal nizozemski šprinter Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), ki bo iskal svoje priložnosti v hitrih etapah, sicer pa skušal čim bolj podpreti kapetana na Giru Georga Bennetta.

Ekipo Jumbo-Visme bo vodil George Bennett. Foto: Guliverimage

Kolesarje v prihodnjih treh tednih čaka skoraj 3.500 kilometrov in kar 47 tisoč višinskih metrov. Kot rečeno bodo dan pred prihodom v Slovenijo grizli v klanec kultnega Zoncolana (22. maj), kjer je debela snežna odeja, čakajo pa jih tudi tlakovani odseki s strmimi vzponi.

Dirka se bo 30. maja končala s povsem ravninskim kronometrom od Senaga do Milana (30,3 kilometra).

Na Giru bodo na voljo štiri majice: rožnata za vodstvo oz. zmago v skupnem seštevku, ciklamna za najboljšega po točkah, modra za najboljšega na gorskih ciljih in bela za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Guliverimage

Etape 104. Dirke po Italiji

8. 5. 1. etapa: Torino – Torino, 8,6 km (kronometer)

9. 5. 2. etapa: Stupinigi – Novara, 179 km*

10. 5. 3. etapa: Biella – Canale, 190 km**

11. 5. 4. etapa: Piacenza – Sestola, 187 km**

12. 5. 5. etapa: Modena – Cattolica, 177 km*

13. 5. 6. etapa: Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno, 160 km**

14. 5. 7. etapa: Notaresco – Termoli, 181 km*

15. 5. 8. etapa: Foggia – Guardia Sanframondi, 170 km**

16. 5. 9. etapa: Castel di Sangro – Campo Felice, 158 km***

17. 5. 10. etapa: L'Aquila – Foligno, 139 km*

18. 5. prost dan

19. 5. 11. etapa: Perugia – Montalcino, 162 km**

20. 5. 12. etapa: Siena – Bagno di Romagna, 212 km**

21. 5. 13. etapa: Ravenna – Verona, 198 km*

22. 5. 14. etapa: Cittadella – Monte Zoncolan, 205 km***

23. 5. 15. etapa: Gradež – Gorica, 147 km**

24. 5. 16. etapa: Sacile – Cortina d'Ampezzo, 212 km***

25. 5. prost dan

26. 5. 17. etapa: Canazei – Sega di Ala, 193 km***

27. 5. 18. etapa: Rovereto – Stradella, 231 km*

28. 5. 19. etapa: Abbiategrasso – Alpe di Mera, 176 km***

29. 5. 20. etapa: Verbania – Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km***

30. 5. 21. etapa: Senago – Milano, 30,3 km (kronometer)

*** – gorska etapa

** – razgibana etapa

* – ravninska etapa