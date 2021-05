Filippo Ganna prvi v rožnatem na 104. Giru, Tratnik 23. na kronometru

Svetovni prvak v kronometru Ganna je dosegel 14. zmago v karieri, peto v etapah na domači tritedenski pentlji. Na drugem je Affini zaostal deset sekund, Foss pa 13. Po nekaj tednih nekoliko slabših nastopov je Ganna na domači dirki postal prvi kolesar po Francescu Moserju v 80 letih prejšnjega stoletja, ki je dvakrat zapovrstjo dobil prvo etapo Gira.

"Končno, res dolgo sem čakal v cilju, a dočakal zmago," je takoj, ko je ciljno črto prečkal še zadnji tekmovalec in je postalo jasno, kdo je zmagovalec uvodnega kronometra, povedal Ganna. "Res sem zelo vesel, ampak zdaj je treba razmišljati o jutrišnjem dnevu in o regeneraciji. Giro se je namreč začel in ta Giro bo res težak," je še dodal 24-letni Italijan, aktualni svetovni prvak v vožnji na čas.

Čeprav je priznal, da ni najbolje pripravljen po dirki po Romandiji, je kljub težavam z opremo na krilih navijačev slavil 12. zmago v vožnji na čas. "Želeli smo začeti nekoliko rezervirano, a radijska zveza ni delovala, zato sem si rekel, da moram iti na polno. Poslušal sem navijanje rojakov ob cesti in bil zelo motiviran, ko so glasno vzklikali moje ime."

Od Slovencev sta bila na startu predstavnika Bahrain Victoriousa, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Tratnik je prvo preizkušnjo Gira v svoji priljubljeni disciplini končal na 23. mestu s časom 9:19, kar je bilo nekaj manj kot 32 sekund počasneje od zmagovalca. Mohorič je bil še šest sekund počasnejši od rojaka, zasedel pa je 38. mesto.

Od kolesarjev, ki se bodo merili za skupno zmago na 104. Giru sta bila najhitrejša člana Deceuninck-Quick-Stepa, Portugalec Joao Almeida in Belgijec Remco Evenepoel. Zasedla sta četrto oz. sedmo mesto z zaostankoma 17 oz. 19 sekund. Rus Aleksander Vlasov (Astana-Premier Tech) je zaostal 24 sekund in zasedel 11. mesto.

Back to back stage one victories at the #Giro.@GannaFilippo in pink. It just feels right 💗.



