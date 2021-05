Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

26-letni belgijski kolesar Wout van Aert, sotekmovalec Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma, je na družbenih omrežjih sporočil, da okreva po vnetju slepiča. Kaj to pomeni za nadaljevanje sezone − 30. maja bi moral nastopiti na kriteriju Dauphine, ki velja za pripravljalno dirko za francoski Tour − še ni jasno.

26-letni Wout van Aert, eden najbolj raznovrstnih kolesarjev na svetu, je nazadnje dirkal sredi aprila, ko je na nizozemski klasiki The Amstel Gold Race po fotofinišu prehitel 21-letnega Britanca Toma Pidcocka, vzhajajočo zvezdo kolesarstva, ki se je po seriji nastopov na cestnih dirkah že posvetil gorskemu kolesarstvu, saj si v disciplini olimpijski kros v Tokiu želi olimpijske medalje.

Even letterlijk uit de running. Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen @wflworldrun voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen. 💪🏼 pic.twitter.com/NcyXlHwsQH — Wout van Aert (@WoutvanAert) May 8, 2021

Novico o vnetju slepiča je van Aert mimogrede vključil v objavo na družbenih omrežjih, kjer je sporočil, da se letos ne bo mogel udeležiti dobrodelnega teka Wings For Life World Run, ki je namenjen zbiranju sredstev za zdravljenje poškodb hrbtenjače, da pa že razmišlja o pripravah na Tour in olimpijske igre.

Van Aert je imel zelo pestro pomladansko obdobje, nastopil je na večini večjih dirk v tem delu sezone in pri tem štirikrat zmagal.

Poleg že omenjene zmage na kolesarski dirki Amstel Gold je bil najhitrejši tudi na dirki Gent−Wevelgem, tretji na dirki Milano− San Remo in drugi v skupnem seštevku etapne dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer je zaostal le za Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Belgijec je zmagal v prvi in zadnji etapi.

Naslednja dirka, ki naj bi se je udeležil, je kriterij Dauphine. Ta naj bi potekala med 30. majem in 6. junijem.