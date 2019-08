Olimpija nad mlade železarje, Jeseničani z Mariborčani

V Kranju, ki bo med 4. in 7. septembrom gostil hokejski Pokal Slovenije, so izžrebali četrtfinalne pare. Branilci pokalne lovorike HK SŽ Olimpija bodo v četrtfinalu igrali z mlado ekipo železarjev, HD Hidria Jesenice. Lanski finalist, HDD Sij Acroni Jesenice, bo palice v četrtfinalu prekrižal s HDK Maribor, HK Slavija Junior pa s HK True Celje. Gostitelji HK Triglav Kranj so v četrtfinalu prosti, v polfinalu jih čaka zmagovalec med zmaji in mladimi železarji.