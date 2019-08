Jeseničani strli Madžare, Olimpija tesno izgubila z EBEL-ligašem

Hokejisti Olimpije so v četrtek odigrali prvo pripravljalno srečanje, v Hali Tivoli so premagali Dunaújvárosi Acélbikák. Madžari so v petek izgubili tudi na Jesenicah, Ljubljančani pa so z 0.1 klonili v Beljaku.

Hokejisti Olimpije so v četrtek odigrali prvo pripravljalno srečanje, v Hali Tivoli so premagali Dunaújvárosi Acélbikák. Madžari so v petek izgubili tudi na Jesenicah, Ljubljančani pa so z 0.1 klonili v Beljaku. Foto: Vid Ponikvar

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki bodo v novi sezoni branili trojno krono (Alpska liga, državno prvenstvo, Pokal Slovenije), so v prvo pripravljalno srečanje odigrali v četrtek, ko so v Tivoliju s 3:1 premagali madžarski klub Dunaújvárosi Acélbikák, ki nastopa v Erste ligi. Madžari so se v petek ustavili še na Jesenicah in doživeli še en poraz. Železarji so jih ugnali po podaljšku (3:2). Ljubljančani so v petek palice v gosteh prekrižali še z Beljakom in tekmo izgubili z 0:1.

Dunaújvárosi Acélbikák, ki nastopa v razširjeni Erste ligi, v kateri so madžarski in romunski predstavniki, se z mini slovenske turneje vrača z dvema porazoma. V četrtek so ga v Ljubljani s 3:1 premagali varovanci Jureta Vnuka, zadeli so Sašo Rajsar, Mark Sever in Luka Zorko. Olimpija je igrala brez dveh izkušenih členov, branilcu Alešu Kranjcu je ponagajalo zdravje, kapetan Aleš Mušič, ki se je pripravam pridružil s tedenskim zamikom, pa je obračun spremljal na tribuni.

V petek so Madžari doživeli še en poraz na Jesenicah. Po prvih dveh tretjinah je bilo sicer že 2:0 za Gorenjce, za katere sta zadela Miro Đumić in Erik Svetina, v tretji pa so gostje izenačili in tekma je šla v podaljšek. Zmago je Jeseničanom pristreljal Blaž Tomaževič.

Tudi Jeseničani so se veselili zmage nad madžarskimi hokejisti, a šele po podaljšku. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

Ljubljančani so v petek zvečer gostovali še pri EBEL-ligašu v Beljaku in pripravljalno tekmo izgubili z 0.1. Prihodnji teden bodo, tako kot HDD Sij Acroni Jesenice, sodelovali na Mednarodni poletni ligi Bled, kjer bo v soboto, 24. avgusta, tudi prvi – prijateljski – večni derbi v novi sezoni.

Pripravljalne tekme Četrtek, 15. avgust

HK SŽ Olimpija : Dunaújvárosi Acélbikák 3:1 Petek, 16. avgust

HDD Sij Acroni Jesenice : Dunaújvárosi Acélbikák 3:2*

VSV Beljak : HK SŽ Olimpija 1:0 *podaljšek

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2019/20: Vratarji: Žan Us, Tilen Spreitzer, Nal Kavčič

Branilci: David Planko, Aleš Kranjc, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Luka Zorko, Žiga Svete, Uroš Batič

Napadalci: Aleš Mušič, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Gal Koren, Sašo Rajsar, Nik Simšič, Janez Orehek, Aljaž Chvatal, Anej Kujavec, Luka Ulamec, Mark Sever, Martin Bohinc, Enes Gorše

*Trener: Jure Vnuk *preizkušnja

Trenutna ekipa HDD Sij Acroni Jesenice 2019/20: Vratarja: Urban Avsenik, Žiga Kogovšek

Branilci: Aljoša Crnovič, Nik Grahut, Gašper Korošec, Nejc Stojan, Andrej Tavželj, Žiga Urukalo

Napadalci: Gašper Glavič, Andrej Hebar, Timotej Kočar, Gašper Seršen, Jaka Sodja, Urban Sodja, Jaka Šturm, Erik Svetina Blaž Tomaževič

Trener: Mitja Šivic.

Preberite še: