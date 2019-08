Jeseničani razširili strokovni štab, kmalu prvi preizkus

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so pred začetkom pripravljalnih tekem - prva jih čaka v petek - zaokrožili strokovni štab. Glavnemu trenerju Mitji Šivicu bo kot pomočnik pomagal Matic Kralj, med pomlajenimi železarji pa bosta sodelovala tudi Tadej Gal Vrzel in Anže Ulčar. Dan pred Jeseničani bodo serijo pripravljalnih srečanj v četrtek ob 19. uri v Tivoliju (vstop prost) odprli hokejisti HK SŽ Olimpija.

Večina evropskih hokejskih lig tekmovalnih vrat ne bo odprla še mesec dni, a priprave hokejistov na novo sezono so že lep čas v polnem teku. Na ledu se tako potijo tudi oklepniki največjih slovenskih tekmecev Jesenic in Olimpije.

Železarji bodo v novo tekmovalno obdobje vstopili prevetreni, tako na igralskih kot strokovnih položajih. Trenersko taktirko je po selitvi Marcela Rodmana na Madžarsko prevzel nekdanji reprezentant Mitja Šivic. 39-letnik, ki je zadnje desetletje kot igralec, pozneje pa tudi kot trener preživel v Franciji, je v strokovnem štabu dočakal pomoč.

Pomočnik Mitje Šivica bo Matic Kralj, ki je igralsko kariero končal leta 2018, ko je igral za Olimpijo. V lanski sezoni je v Mariboru treniral nižjo selekcijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kralj iz Maribora na Jesenice

Njegova desna roka bo Matic Kralj, ki je večino svoje hokejske kariere preživel v Angliji in Franciji. V sezoni 2017/2018 je prestopil v ljubljansko Olimpijo in vso sezono igral v Alpski ligi, nato pa napovedal konec igralske kariere in v lanski sezoni v Mariboru vodil selekcijo U-18.

Na treningih in tekmah gorenjskega moštva bosta prisotna tudi Anže Ulčar in Tadej Gal Vrzel. Nekdanji vratar Ulčar bo skrbel za videoanalizo in pripravo obeh vratarjev, Vrzel pa bo odgovoren predvsem za pripravo suhih treningov, skrbel bo za pravilno prehrano hokejistov in jim pomagal pri vrnitvi na ledeno ploskev po poškodbah.

Želi si, da bi mladi napredovali

Jeseničani so v zadnjih treh sezonah Alpske lige vselej obstali v polfinalu, v novi sezoni pa si Šivic od pomlajene ekipe – povprečna starost je 22,08 leta – bolj kot rezultat želi predvsem, da bi napredovala iz dneva v dan.

Mitja Šivic bo računal na precej mlado ekipo. Foto: Vid Ponikvar

"Utopično bi bilo reči, da gremo po naslov Alpske lige, čeprav si vsi tega želimo. Moj osebni cilj pa je, da fantje napredujejo. Zame je trenerstvo sestavljeno iz dveh delov. Prvi je osvajanje naslovov in zmag, drugi pa, da delaš igralce boljše, da so igralci s trenerjem zadovoljni in da vedo, da pod njegovim vodstvom lahko napredujejo tako po hokejski kot po osebni plati," je v klubski diktafon dejal Gorenjec, ki je imel največ težav pri pridobivanju izkušenih igralcev.

Med tistimi, ki so ostali v rdečem dresu, imata največ izkušenj kapetan Andrej Tavželj in napadalec Miha Brus, vnašala jih bosta tudi povratnika Andrej Hebar in Jaka Ankerst. Od ekipe, tokrat bodo podobno kot Olimpija stavili zgolj na Slovence, so se poslovili številni pomembni členi zadnje sezone. Ob vseh štirih tujcih so odšli David Rodman (DVTK Jegesmedvek, Madžarska, igra v slovaški Tipsport ligi), Luka Kalan (Unia Oswiecim, Poljska) in Eric Pance (Ute, Madžarska, igra v Erste liga), Luka Bašič in Nik Pem sta končala karieri, prihodnost enega ključnih členov napada Tadeja Čimžarja uradno še ni znana.

V petek prva pripravljalna tekma

Jeseničani bodo prvo pripravljalno tekmo odigrali v petek, ko bodo ob 18. uri na domačem ledu gostili moštvo iz Erste lige Dunaujvarosi Acelbikak. Že dan prej bodo Madžari ob 19. uri gostovali pri HK SŽ Olimpija v Tivoliju (vstop je prost).

Železarji bodo v petek odigrali prvo pripravljalno srečanje, v Podmežakli bo ob 18. uri gostoval madžarski Dunaujvarosi Acelbikak. Predstavnik Erste lige se bo v četrtek ob 19. uri ustavil v Tivoliju, kjer bo palice prekrižal s HK SŽ Olimpija. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Železarji se bodo prihodnji teden udeležili turnirja na Bledu, kjer se bodo v četrtek, 22. avgusta, pomerili z mlado ekipo reprezentance Slovenije, v soboto, 24. avgusta, pa bodo odigrali prvi derbi v novi zasedbi. V nedeljo sledi tekma za prvo ali tretje mesto na turnirju. Poleg omenjenih treh ekip bodo na 16. mednarodni poletni hokejski ligi sodelovale tudi ekipe HC Grenoble (Francija), Fehervar AV19 (Madžarska) in Villach SV (AVS).

V četrtek, 29. avgusta, bodo gostovali pri udeležencu Alpske lige Gardeni, dva dni zatem prav tako pri alpskem nasprotniku Zell am Seeju (trener je Jaka Avgustinčič, zanj igrata tudi Jure Sotlar in Maks Selan), v torek, 10. septembra, pa bo Gardena "vrnila" pripravljalni obisk.

Sezona Alpske lige, v kateri bodo naslov branili Ljubljančani, se bo začela 14. septembra. Predvideno je, da železarji takrat gostujejo pri novincu iz Linza.