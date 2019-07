V Ljubljani želijo ostati na hokejskem vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski prvaki so danes uradno začeli novo sezono. V SŽ Olimpiji je nekaj manjših kadrovskih sprememb, a v klubu ostajajo pri samo slovenskih igralcih, najbolj zveneči okrepitvi sta Anže Ropret in Miha Logar. V prihajajoči sezoni bodo ljubljanski hokejisti nastopili v štirih tekmovanjih, v treh bodo branili lanske lovorike.

Trener Jure Vnuk je imel danes na razpolago že večino igralcev, na katere bo lahko računal v sezoni 2019/20. Poleti je ostal brez Gregorja Koblarja in obetavnega Mihe Zajca, novinca sta Ropret in Logar.

"Imamo velike ambicije. Zato že danes začenjamo s peklenskimi pripravami, ki bodo še kanček težje kot lani. Zelo sem zadovoljen z ekipo. Imamo ogromno možnosti za dobre napade in se že veselim dela s fanti. Zdaj so bazične priprave, ko še ne bomo razmišljali o taktiki, v tretjem tednu pa bosta že prva dva močna tekmeca," je ob prvem zboru na druženju s sedmo silo pred dvorano Tivoli dejal trener Vnuk.

"Zame je to nekaj posebnega. Prvo leto, ko sem bil trener, smo s fanti osvojili vse. Lani sem naredil nekaj napak, ki jih bom letos popravil in nadejam se še ene dobre sezone. Videl sem, da ima Asiago veliko novih igralcev, pričakujem dobre avstrijske ekipe. Težko bo ponoviti takšno sezono, a k temu bomo težili. Lani je bilo vse na robu fanatične borbe, upam, da lahko to ponovimo," je o alpski ligi dejal Vnuk.

"Lani sem naredil nekaj napak, ki jih bom letos popravil in nadejam se še ene dobre sezone," pravi Vnuk. Foto: Sportida

"Bili smo blizu ligi Ebel, a najprej je treba imeti močno konstrukcijo. Za zdaj še nismo tam, ostajamo na realnih tleh, je pa to želja za dokazovanje. Danes že začenjamo razmišljati o tem, da Ebel v Ljubljani nekoč bo," pa je o tem, da višjega razreda regionalnega hokeja vendarle še ne bo v slovenski prestolnici, dejal Vnuk.

Ostajajo v alpski ligi

V začetku julija so namreč iz kluba sporočili, da ostajajo v istem mednarodnem tekmovanju kot lani, alpski ligi. Ljubljančani so se spogledovali z ligo Ebel, a so se nazadnje odločili, da vsaj še eno sezono ostajajo na tej ravni, kjer pa jih čaka zahtevna naloga, braniti lansko zmago.

"Z ligo Ebel smo imeli skupen interes, da bi Ljubljana spet vstopila vanjo. Po tehtnem premisleku smo se odločili za še eno sezono v AHL, ki bo letos tudi zelo zahtevna. Ta bo za zdaj ljubljanskemu občinstvu ponudila maksimum. V naslednji sezoni pa bomo šli verjetno razred višje, a ne nujno v ligi Ebel," o prihodnosti kluba pravi predsednik Miha Butara. Poudarja, da so cilji ob približno enakem proračunu kot lani enaki kot v prejšnji sezoni, želja pa osvojiti čim več lovorik.

Anže Ropret je ena izmed najbolj zvenečih okrepitev Olimpije. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Alpska liga, državno prvenstvo in slovenski pokal so tekmovanja, v katerih bodo Ljubljančani branili lanske zmage. Novost pa bo celinski pokal, kamor so se uvrstili kot slovenski prvaki, prvi nastop jih čaka na turnirju drugega kroga sredi oktobra v Rittnu.

"Lani je Olimpija osvojila vse, kar se je dalo. To je velik izziv za letos. Ekipa je kakovostna in sposobna, da lahko to ponovimo. Po treh letih v tujini sem tehtal možnosti. Imel sem ponudbe še za kam drugam, a je bilo finalno podobno kot pri Olimpiji, tako da sem se odločil za Ljubljano. Cilji mislim, da bodo enaki, ekipa je večinoma enaka, tako da bi morala biti dobra sezona," pa o svoji prvi sezoni v tem moštvu Olimpije (zeleno-beli dres je že nosil kot član HDD Olimpije) razmišlja Ropret.

