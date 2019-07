Olimpija se je okrepila s starim znancem zelenega dresa in našla novega pomočnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je v branilsko vrsto zmajev vrnil Miha Logar, so iz ljubljanskega kolektiva sporočili, da se v prestolnico vrača tudi izkušeni napadalec Anže Ropret, vlogo pomočnika trenerja Jureta Vnuka pa po selitvi Mateja Hočevarja v Pustertal prevzema Gregor Polončič.

Pred dnevi so iz ljubljanskega kolektiva HK SŽ Olimpija, ki bo v prihodnji sezoni branil trojno krono (Alpska liga, državno prvenstvo, pokal Slovenije), predstavili kader za nove tekmovalne izzive in zapisali, da bodo morda poskrbeli še za kakšno presenečenje.

Vrnitev po skoraj treh sezonah

29-letnik je pri Olimpiji odigral velik del kariere, zadnjič je zeleni dres nosil novembra 2016 v ligi EBEL, v kateri je vknjižil dobrih 360 tekem. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Tega so po slovesu vidnejših členov napada Mihe Zajca (Innsbruck) in Gregorja Koblarja (Unia Oswiecim) našli pri izkušenem Anžetu Ropretu. Otrok Olimpijine hokejske šole se tako po skoraj treh sezonah vrača v zeleno-beli dres.

Za Olimpijo (takrat še HDD Olimpija, ki je drug pravni subjekt) je 29-letnik zadnjič igral v začetku sezone 2016/17, jo novembra 2016 zapustil, se preselil na Madžarsko k Ute Ujpest in tam v ligi Erste vztrajal vse do končane sezone. S 45 točkami na 50 tekmah (12 zadetkov, 33 asistenc) v zadnjem tekmovalnem obdobju je igral pomembno vlogo v napadu tega madžarskega moštva. Moči je združeval še z dvema Slovencema, napadalcem Andrejem Hebarjem, ki bo v prihodnje nosil dres Jesenic, in vratarjem Alešem Silo, ki je končal kariero.

Olimpija in Ropret, ki je velik del kariere preigral med zmaji in smo ga v zadnjih štirih sezonah spet pogosteje videli v reprezentanci, sta se dogovorila za enoletno sodelovanje.

Ljubljančan Gregor Polončič je v pestri karieri igral za oba slovenska rivala, končal na Jesenicah, zdaj pa bo pomočnik Jureta Vnuka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po odhodu Hočevarja pomočnik Polončič

Trenerski štab zeleno-belih je dočakal spremembo. Glavnemu trenerju Juretu Vnuku bo po selitvi Mateja Hočevarja k podprvaku Pustertalu pomagal nekdanji hokejist Gregor Polončič, ki se je po pestri igralski karieri v vlogi trenerja med drugim preizkusil v Mariboru, kjer je deloval z mlajšimi selekcijami.

Začetek doma proti drugi ekipi Celovca

Ljubljanski klub bo branjenje alpskega naslova začel 14. septembra na domačem ledu proti drugi ekipi Celovca. Že pred tem bodo zmaji prvi septembrski konec tedna poskušali ubraniti pokalno lovoriko. Ob tem bodo igrali še v državnem prvenstvu in celinskem pokalu.

