Olimpija polaga kadrovske karte in pripravlja kakšno presenečenje

Pri Olimpiji so deset dni pred začetkom skupinskih priprav uradno potrdili, kdo vse ostaja del ekipe, ki bo branila trojno krono in nastopila tudi v celinskem pokalu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Potem ko zadnje dni pri HDD Sij Acroni Jesenice dnevno skrbijo za podaljšanje pogodb, so se z informacijami o ekipi, ki jo bo še naprej vodil Jure Vnuk, oglasili tudi pri HK SŽ Olimpija. Cilj zmajev je ubranitev trojne krone in presenečenje v celinskem pokalu.

Slaba dva tedna ločita člansko hokejsko Olimpijo od skupinskih priprav na novo sezono, v kateri bodo Ljubljančani igrali v štirih tekmovanjih: Alpski ligi, domačem prvenstvu, slovenskem pokalu in celinskem pokalu. V prvih treh so lani pokorili vso konkurenco in osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, v celinskem pokalu pa bo kolektiv HK SŽ Olimpija nastopil prvič.

Zeleno-beli tabor v prihodnje ne bo mogel več računati na tri pomembne člene, branilec Kristjan Čepon se je preselil na Švedsko, napadalec Miha Zajc bo kariero nadaljeval v ligi EBEL pri Innsbrucku, Gregor Koblar pa bo del slovenske kolonije pri poljskem Unia Oswiecim.

Ogrodje ekipe ostaja enako, Gorše na preizkušnji

Vodstvo ljubljanskega kluba je pred dnevi le predstavilo prvi novi obraz, in sicer bo na modri črti stal nekdanji zmaj Miha Logar. Danes so v klubu potrdili, da bo ogrodje ekipe še naprej vztrajalo v zeleno-belih barvah.

Miha Zajc (v sredini, 88) se je preselil v ligo EBEL, preostala peterica na fotografiji Nejc Brus, Žiga Pešut, Aleš Mušič, Žan Jezovšek in Gal Koren ostaja v zmajevem gnezdu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvo ime v vratih bo Žan Us, ob njem sta še Tilen Spreitzer in 17-letni Nal Kavčič. V obrambnih vrstah ima največ izkušenj dolgoletni reprezentant Aleš Kranjc, večina imen je istih kot v lanski sezoni, na seznamu pa ob K. Čeponu ni izkušenega Luke Vidmarja, ki se je Olimpiji pridružil sredi lanskega tekmovalnega obdobja. Napadu bo dirigiral otrok Olimpije, ki ga je članska pot le za eno sezono odpeljala v tujino, 37-letni Aleš Mušič, ostajajo tudi Gal Koren, Žan Jezovšek, Sašo Rajsar … Ekipi se bo na preizkušnji pridružil 29-letni napadalec Enes Gorše, večino kariere član Slavije.

Olimpija, ki je lani do trojne krone prišla le s Slovenci, bo tako še naprej stavila na slovensko moč. V klubu so na družbenih omrežjih ob ciljih zapisali še, da bodo "do začetka sezone pripravili še kakšno presenečenje in se bo naši ekipi pridružila še kakšna okrepitev."

Prvi derbi sezone bo avgusta na Bledu. Že pred tem bo Olimpija pripravljalno tekmo doma igrala z madžarskim Dunaujvarosi (15. avgust) in v Beljaku (16. avgust) z VSV. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Konec julija ponovno snidenje, sredi avgusta pripravljalna tekma

Zmaji bodo skupinske priprave na novo sezono začeli 29. julija, do zdaj so potrdili tudi nekaj pripravljalnih tekem: 15. avgusta se bodo udarili z Dunaújvárosi Acélbikák v dvorani Tivoli, 16. avgusta z VSV v Beljaku, od 22. do 25. avgusta pa bodo sodelovali na Mednarodni hokej ligi Bled 2019.

Alpska liga se bo začela septembra, celinskemu pokalu pa se bodo pridružili oktobra v drugem krogu v Italiji, ko bodo njihovi tekmeci Ritten, madžarski prvak lige Erste Ferencvaros in zmagovalec ene skupine prvega kroga.

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2019/20: Vratarji: Žan Us, Tilen Spreitzer, Nal Kavčič

Branilci: David Planko, Aleš Kranjc, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Luka Zorko, Žiga Svete, Uroš Batič

Napadalci: Aleš Mušič, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Gal Koren, Sašo Rajsar, Nik Simšič, Janez Orehek, Aljaž Chvatal, Anej Kujavec, Luka Ulamec, Mark Sever, Martin Bohinc, Enes Gorše*

Trener: Jure Vnuk *preizkušnja

