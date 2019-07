Olimpija potrdila, kje bo igrala, in naznanila okrepitev

Potem ko je ljubljanski kolektiv HK SŽ Olimpija v zadnji sezoni osvojil vse, kar se je dalo, so v klubu izrazili željo, da bi naredili korak naprej. Predsednik Miha Butara ni skrival želje, da bi Ljubljana že prihodnjo sezono spet imela predstavnika v ligi EBEL, a bodo zmaji morali na igranje v razširjenem avstrijskem tekmovanju še počakati.

Liga EBEL pretekli teden posredovala urnik 11 moštev

Da zeleno-belega tabora ne bo med EBEL-ligaši, je vodstvo tekmovanja potrdilo pred dnevi, ko je v javnost poslalo urnik tekem, v katerem je bilo zapisanih le 11 ekip, saj Medveščaka prihodnjo sezono ne bo zamenjal nihče.

Da bodo vztrajali v Alpski ligi, so danes potrdili tudi pri Olimpiji: "Vodstvo kluba se je po tehtnem premisleku in več pogovorih z vodilnimi lige EBEL odločilo, da bo klub tudi v prihodnji sezoni tekmoval v Alpski hokejski ligi, ki se bo začela predvidoma v sredini septembra."

Zmaji so v zadnji sezoni osvojili vse, kar se je dalo. Postali so prvaki Alpske lige, državni prvaki in pokalni prvaki. V klubu so želeli v novo sezono zadrsati v ligi EBEL, a bodo v Ljubljani morali na vrnitev v tekmovanje še počakati. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Še naprej le s Slovenci, Logar se vrača v Ljubljano

Kot pravijo, so njihove želje po trojni kroni v zadnji sezoni (prvaki Alpske lige, državni prvaki, pokalni prvaki) jasne – ubranitev naslovov. Cilj bodo tudi tokrat poskušali uresničiti izključno s slovenskimi igralci: "Jedro ekipe ostaja nespremenjeno, trenutno imamo sestavljenega približno 90 odstotkov moštva."

Prva okrepitev Olimpije, ki bo tudi v prihodnje stavila zgolj na slovenske igralce, je branilec Miha Logar. Gorenjec je v zmajevem gnezdu že igral, med letoma 2014 in 2016 je v ligi EBEL branil barve takratnega HDD Olimpija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Predstavili so tudi prvo okrepitev, in sicer se v zmajevo gnezdo vrača slovenski branilec Miha Logar. Občasni slovenski reprezentant je zadnjo sezono igral v francoski prvi ligi za Strasbourg, Olimpija pa mu ni tuja. Med letoma 2014 in 2016 je v dresu takratnega HDD Olimpija igral v ligi EBEL. Na Celovški 25 še pravijo, da se z nekaj potencialnimi okrepitvami še pogovarjajo.

Prva potrjena pripravljalna tekma 15. avgusta

Ekipa Olimpije, ki bo letos igrala tudi v Kontinentalnem pokalu (pridružila se mu bo v drugem krogu med 18. in 20. oktobrom v Rittnu), je zaključila tritedenske bazične priprave, priprave na novo sezono pa bo začela 29. julija. V teh bo odigrala tudi nekaj pripravljalnih tekem. Za zdaj so v klubu potrdili naslednja pripravljalna srečanja: 15. avgusta z Dunaújvárosi Acélbikák v dvorani Tivoli, 16. avgusta z VSV v Beljaku, 22.– 25. avgusta Mednarodna hokej liga Bled 2019.

Olimpija bo 15. avgusta doma igrala pripravljalno tekmo z Dunaujvarosi Acelbikak, dan zatem pa bo gostovala pri EBEL-ligašu Beljaku. Foto: Sportida

Več informacij o prihodnosti hokejskih Jesenic naj bi bilo znanih prihodnji teden. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Jesenicah še tiho. Bo več znanega prihodnji teden?

Tudi večni rivali Ljubljančanov železarji naj bi še naprej igrali v Alpski ligi, čeprav za zdaj na Jesenicah še niso dali veliko informacij o prihodnosti. Po besedah v zadnjih letih predsednika kluba Anžeta Pogačarja za zdaj še ni nič novega, pričakuje pa, da bo v drugi polovici prihodnjega tedna lahko postregel z novostmi.

