Če bodo obveljale želje, bo finale precej daljši od letošnjega ekspresnega

V članski konkurenci so za prihodnjo sezono predvidena štiri tekmovanja. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so za prihodnjo sezono razpisali propozicije tekmovanj v več starostnih kategorijah. Od tega štiri v članskih: ligo IHL, državno prvenstvo v moški in ženski selekciji ter Pokal Slovenije za člane . Rok za prijavo klubov je torek, 18. junij. Predsedstvo je na predlog Strokovnega sveta HZS spremenilo starostne kategorije.

Podobno kot v zadnji sezoni so pri HZS v članski kategoriji razpisali štiri tekmovanja. Članice bodo še naprej lahko tekmovale v državnem prvenstvu, člani pa v predlanskim ustanovljeni Mednarodni hokejski ligi IHL, državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije.

Zmagovalci IHL so v končani sezoni postali hokejisti Crvene zvezde, državna zvezdica in pokalna lovorika sta pripadli HK SŽ Olimpija, ki je v zadnjem tekmovalnem obdobju osvojila vse, kar je bilo mogoče (tudi Alpsko ligo), med članicami so slavile hokejistke Olimpije.

V ligi IHL bodo igrali po trokrožnem tekmovalnem sistemu. Razpored tekem 1. in 2. kroga bo postavljen po Bergerjevih tablicah, tretji krog tekmovanja pa bo določen z žrebom moštev. V končnici bodo v vseh fazah tekmovanja (četrtfinale, polfinale, finale) igrali na dve zmagi.

Državno prvenstvo: štejejo točke iz Alpske lige in IHL

Glede na propozicije bo v rednem delu državnega prvenstva še naprej veljal dvokrožni sistem. Kdo vse bo v njem sodeloval, ni znano. V zadnji sezoni so HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni (oba naj bi še naprej igrala v Alpski ligi) ter HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK Slavija Junior (vsi trije IHL v zadnji sezoni), HK MK Bled in HDK Maribor (oba le državno prvenstvo).

Propozicija predvideva, da bodo finale državnega prvenstva igrali na štiri zmage. Naslov bodo branili hokejisti HK SŽ Olimpija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pravila za skupinski del DP predvidevajo. "Slovenskim klubom, ki nastopajo v IHL, tekme prvega in drugega kroga štejejo za DP Slovenije. Slovenskima kluboma, ki nastopata v AHL, tekme prvega in drugega kroga štejejo za DP Slovenije. Slovenska kluba iz AHL proti slovenskim klubom iz MHL odigrata po dvokrožnem sistemu (tekma doma in na tujem)."

Četrtfinale DP je predviden na dve zmagi, polfinale prav tako na dve, finale pa na štiri zmage. A spomnimo, tudi lani je bil v propozicijah finale predviden na tri zmage, na koncu pa so zaradi manjka časa odigrali ekspresno, po sistemu boljši iz dveh tekem.

Naslov bo branil HK SŽ Olimpija.

Pri HDD Sij Acroni Jesenice bi morali imeti občni zbor v začetku junija, a so ga prestavili, pri HK SŽ Olimpija so imeli skupščino v torek. Čeprav je predsednik HZS Matjaž Rakovec pred tedni dejal, da bodo Ljubljančani v prihodnji sezoni igrali v Alpski ligi, na Celovški 25 pravijo, da še vedno obstaja možnost, da se pridružijo ligi EBEL. Odločili naj bi se do konca tega meseca.

Pokal ostaja v prvem tednu septembra

Pokalno tekmovanje bo izvedeno na podoben turnirski način kot lani, in sicer v prvem tednu septembra.

Boj za pokalno lovoriko bo v prvem tednu septembra. Lani so slavili člani Olimpije. Foto: Urban Meglič/Sportida

Tekmovanje je predvideno po sistemu izpadanja poraženega moštva na 1. tekmi (četrtfinale: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5; polfinale: zmagovalec 1/8 - zmagovalec 4/5, zmagovalec 2/7 – zmagovalec 3/6). Če bo prijavljenih več, bodo izvedli predkrog ali predkroge tekmovanja.

Četrtfinale bo v četrtek in petek, polfinale v soboto, finale v nedeljo. Žrebanje štartnih številk bo pred začetkom tekmovanja.

Članice bodo igrale v enotni skupini po petkrožnem ligaškem sistemu. Razvrstitev ekip na lestvici ob koncu tekmovanja je tudi končna uvrstitev ekip za DP članic v sezoni 2019/20.

Predsedstvo je na predlog Strokovnega sveta HZS spremenilo starostne kategorije, ki so tako bolj prilagojene razvoju mladih športnikov in športnic. Kategorija mladinci

– državno prvenstvo članov mladincev in tekmovanje Mednarodne hokejske lige (IHL) U–19

* pravico nastopa imajo igralci, rojeni v letu 2001 in mlajši, ter trije igralci, rojeni v letu 2000 Kategorija kadeti

– državno prvenstvo kadetov in tekmovanje Mednarodne hokejske lige (IHL) U–17

* pravico nastopa imajo igralci, rojeni v letu 2003 in mlajši Kategorija dečki

– državno prvenstvo dečkov in tekmovanje Mednarodne hokejske lige (IHL) U–15

* pravico nastopa imajo igralci, rojeni v letu 2005 in mlajši Kategorija: mlajši dečki

– državno prvenstvo mlajših dečkov in tekmovanje Mednarodne hokejske lige (IHL) U–13

* pravico nastopa imajo igralci, rojeni v letu 2007 in mlajši Kategorija: starejši malčki

– turnirji starejših malčkov U–12

* pravico nastopa imajo igralci, rojeni v letu 2008 in mlajši

