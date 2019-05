Kako na OI? Doma potrditi vlogo favorita, potem bi lahko pomagal tudi Kopitar.

Čeprav je do odprtja zimskih olimpijskih iger 2022 v Pekingu še 983 dni, se bodo hokejski boji za zgolj tri preostale vstopnice za nastop pod petimi krogi začeli že čez nekaj mesecev.

Najboljša osmerica in gostitelj že na OI

Na moškem olimpijskem turnirju bo, kot je v navadi zadnja leta, nastopilo 12 reprezentanc. Osem najboljših na lestvici Mednarodne hokejske zveze ima nastope že zagotovljen. To so Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica in Nemčija.

Ob njih je mesto rezervirano tudi za hokejsko precej eksotično gostiteljico Kitajsko, kjer poskušajo hokej popularizirati s KHL-moštvom Kunlun Red Star, a po pripovedovanju slovenskih reprezentantov kitajsko občinstvo prav veliko znanja o tej najhitrejši ekipni igri nimajo. Je pa Kitajcem že uspelo naturalizirati nekaj Severnoameričanov, v katerih gre čez dobri dve leti in osem mesecev pričakovati najverjetneje njihovo največje orožje.

Naslov olimpijskih prvakov bodo branili Rusi. Ob njih imajo olimpijsko vozovnico v žepu tudi Kanadčani, Finci, Švedi, Američani, Čehi, Nemci, Švicarji in gostitelji Kitajci. Na voljo so tako le še tri vstopnice. Foto: Reuters

Boj 37-erice se bo začel novembra

Eno skupino zaključnih olimpijskih kvalifikacij bo gostila Slovaška. Foto: Getty Images

Devet reprezentanc je tako na olimpijski turnir že uvrščenih, za preostale tri vstopnice pa se v boj podaja 37 izbranih vrst. Kako do tako želenega mesta med 12-erico? Bitka bo potekala v štirih fazah (treh predkvalifikacih turnirjih in končnem kvalifikacijskem turnirju).

Vse skupaj se bo z avtsajderkami, najnižje rangiranimi reprezentancami, začelo novembra letos, končalo pa se bo avgusta prihodnje leto. Zmagovalec skupine predkvalifikacij bo napredoval v naslednji krog, tako bo vse do treh zaključnih skupin, ki jih bodo gostile reprezentance, ki na lestvici (IIHF) zasedajo mesta med 9. in 11: Slovaška, Latvija in Norveška.

Februarja na Jesenicah proti Japoncem, Litovcem ...

Slovenska hokejska reprezentanca, ki je na svetovnem prvenstvu drugega razreda končala na četrtem mestu in padla za tri mesta, na 18., bo morala tokrat igrati tudi na predkvalifikacijskem turnirju. Ob uvrstitvi na OI v Sočiju in Pjongčangu so Slovenci sodelovali le v zadnji fazi tekmovanja, na finalnih olimpijskih kvalifikacijah. Zdaj si bodo te morali priigrati. To bodo poskušali na domačem terenu na Jesenicah.

Podmežakla bo med 6. in 9. februarjem prizorišče kvalifikacij. Slovenci se bodo za prvo mesto in napredovanje v zadnjo fazo kvalifikacij udarili z Japonci, Litovci in kvalifikantom.

Podmežakla bo med 6. in 9. februarjem prihodnje leto prizorišče 3. kroga olimpijskih predkvalifikacij. Slovenci se bodo tam udarili z Japonci, Litovci in kvalifikantom, ki bo znan po 2. krogu. Zmagovalec skupine, v kateri je najvišje rangirana in favoritinja Slovenija, se bo uvrstil v zadnjo fazo tekmovanja.

Nikogar ne gre podcenjevati "Menim, da bo ta dogodek dober, dobro organiziran, da bodo naši hokejisti pokazali res dobre igre, čeprav so to predkvalifikacje in bodo to lažji nasprotniki." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Predkvalifikacije smo dobili, ker smo najvišje rangirana reprezentanca v tej skupini. Menim, da bo ta dogodek dober, dobro organiziran, da bodo naši hokejisti pokazali res dobre igre, čeprav so to predkvalifikacje in bodo to lažji nasprotniki. A danes ne gre nikogar podcenjevati, lažjih nasprotnikov skoraj ni več, treba se bo 100-odstotno pripraviti na ta turnir," je o domačih predkvalifikacijah v pogovoru za HZS dejal generalni sekretar Dejan Kontrec.

Avgusta tudi z NHL-ovci

Ta bo potekala v treh skupinah na Slovaškem, Norveškem in v Latviji, in sicer med 27. in 30. avgustom. To pomeni, da bodo na finalnih kvalifikacijah, podobno kot za Pjongčang, lahko sodelovali tudi NHL-ovci.

Avgusta 2020, ko bodo finalne skupine potekale na Slovaškem, v Latviji in na Norveškem, bodo lahko pomagali tudi NHL-ovci. Bo tam tudi Anže Kopitar, ki je risom do olimpijskih iger pomagal leta 2016 v Minsku, a nato v Pjongčangu zaradi odločitev lastnikov klubov ni nastopil? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spomnimo, Slovenci so si septembra 2016 olimpijsko vozovnico priborili v Minsku v družbi Belorusije, Danske in Poljske. Takrat je o potniku v Južno Korejo odločala zadnja tekma turnirja med gostitelji in risi. Po pravi drami je bil zmagovalec znan šele po kazenskih strelih. Zadela sta Anže Kopitar in dvakrat, tudi zmagoviti gol, najkoristnejši igralec tekme Rok Tičar, v vratih se je izkazal Gašper Krošelj.

Kopitar podobno kot preostali NHL-ovci v Pjongčangu zaradi odločitve lastnikov klubov NHL in vodstva lige ni sodeloval.



Kako na olimpijske igre? Olimpijske predkvalifikacije, 1. krog, 7.-10. november 2019

Skupina N (Luxemburg): Luxemburg, Združena Arabski Emirati, Bosna in Hercegovina, Kirgizistan.

Skupina O (Hong Kong): Tajpej, Hong Kong, Kuvajt, Tajska. Olimpijske predkvalifikacije, 2. krog, 12.-15. december 2019

Skupina K (Romunija, Brasov): Romunija, Islandija, Izrael, kvalifikant 11.

Skupina L (Španija): Nizozemska, Španija, Mehika, kvalifikant 10.

Skupina M (Hrvaška): Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Turčija. Olimpijske predkvalifikacije, 3. krog, 6.-9. februar 2020

Skupina G (Slovenija, Jesenice): Slovenija, Japonska, Litva, kvalifikant 9.

Skupina H (Kazahstan, Nursultan): Kazahstan, Poljska, Ukrajina, kvalifikant 8.

Skupina J (Velika Britanija, Nottingham): Velika Britanija, Madžarska, Estonija. Olimpijske kvalifikacije, 27.-30. avgust 2020

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, kvalifikant 6.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, kvalifikant 5.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, kvalifikant 4.



*Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Preberite še: